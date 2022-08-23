سفير إسبانيا: العلاقات التجارية والسياحية مع الإمارات تشهد نموا كبيرا



أكد اينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة أن العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تشهد نموا في المجالين التجاري والسياحي تدعمها الروابط بين الشعبين الصديقين القائمة على أساس التاريخ والثقافة.

وقال بالاسيو ، إن التبادل التجاري بين الدولتين يعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث يتوقع أن ترتفع الصادرات الإسبانية إلى الإمارات بنسبة 8% هذا العام مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى نمو الواردات الإسبانية من دولة الإمارات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف السفير الإسباني أن أكثر من 2600 شركة تقوم بالتصدير إلى دولة الإمارات بشكل دوري وأن الصادرات الإسبانية إلى الإمارات في عام 2021 بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي.

وأوضح إينيغو دي بالاسيو أن العلاقات بين الشعبين الصديقين قوية يجمعهما التاريخ المشترك والثقافة مشيرا إلى أن الجالية الإسبانية في الإمارات يبلغ عددها أكثر من 10 آلاف مواطن وتمثل ثاني أكبر جالية أجنبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقية وآسيا بعد المغرب.

وأكد أن السياحة يمكنها المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين حيث أدى تخفيف القيود ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 إلى استعادة حركة السفر والسياحة بين البلدين لافتا إلى أن نحو 120 ألف سائح إماراتي يزورون إسبانيا سنويا، مؤكدا أن الإتفاقية المشتركة الخاصة بإعفاء مواطني الدولتين من الحصول على تأشيرة دخول الدولتين أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السياح.

وقال السفير الإسباني إن نحو 20 ألف سائح إسباني اعتادوا على زيارة الإمارات سنويا مؤكدا زيادة أعداد السياح مؤخراً بفضل العروض المتميزة التي تقدمها شركتي الاتحاد والإمارات للطيران.

وأضاف أن الدولتين ترتبطان بتاريخ مشترك يعود إلى فترة الأندلس القديمة، وتشتركان في عدد من الروابط التاريخية التي يمكن رؤية آثارها في إسبانيا حتى الآن مشيرا إلى أن السياح الإماراتيين ينبهرون برؤية هذه العلامات الثقافية في إسبانيا حتى الآن والتي أصبح بعضا منها مناطق تراثية تحتفي بها منظمة اليونسكو.

وأكد أن مملكة الإسبانية تعتز وتقدر رؤى ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل حكمة قيادتها الرشيدة والمنهجية المتبعة من قبلها تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير الإسباني أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت نموا في الفترة السابقة مؤكدا أن إسبانيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دولة الإمارات ودعم التعاون في مجال الصحة والطاقة ومكافحة التغير المناخي والأمن ومحاربة الجريمة والأمن السيبراني والتعليم.

وأكد اينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة اهتمام بلاده بتعزيز التعاون من أجل ضمان نتائج ناجحة لأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP.28"، الذي سيعقد في أبوظبي عام 2023 لافتا إلى أن إسبانيا تلتزم بتحفيز الدبلوماسية المناخية اللازمة لتعزيز الجهود الدولية لضمان نجاح هذه القمة الدولية.