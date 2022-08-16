حمدان بن محمد: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تبني التقنيات الزراعية المتقدمة وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا الذكية في إطلاق المشاريع الزراعية، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردنا، ومضاعفة الإنتاج ودعم التنويع الاقتصادي الشامل القائم على المعرفة.

وأشاد سموه بجهود أبناء الإمارات وشبابها المبدعين في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الزراعي من خلال ما يقدمونه من أفكار ومشاريع تستفيد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، وتتبع أفضل الممارسات العالمية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسع في إنتاج الغذاء محلياً.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، لمزرعة «بستانك» في دبي، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، والتي أعلنت «طيران الإمارات» مؤخرا افتتاحها في دبي باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات». وقال سموه: «افتتاح أكبر مزرعة مائية رأسية في العالم إنجاز مهم يعكس مدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهم الملفات التنموية، وإسهامها في تأكيد ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات المستقبلية».

و أشاد سموه، بعملية التطوير المستمرة التي تشهدها «طيران الإمارات» وعلى المستويات كافة بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وما تقوم به من دور فاعل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر مبادراتها المتواصلة واستراتيجيتها المتكاملة لتحفيز الأفكار وتوفير الأجواء الملائمة لإطلاق مشاريع رائدة تعزز مكانة دبي مدينة عالمية حريصة على ضمان مقومات الاستدامة والازدهار والتميز.

وقال سموه: «طيران الإمارات، واجهة وطنية نفخر بما تحققه من إنجازات وما تقدمه من خدمات عززت بها تنافسيتها بين أكبر وأعرق شركات الطيران العالمية باستحداث معايير جديدة للجودة في هذا المجال. نثق في قدرة كوادرنا الشابة ومؤسساتنا الوطنية على تقديم وتنفيذ أفكار تتجاوز الأطر التقليدية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات الحيوية».

وأضاف سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «زرت مزرعة (بستانِكَ) في دبي، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، والتي افتتحتها طيران الإمارات باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون كيلوغرام من الخضروات الورقية سنوياً».

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة على التقنيات المتقدمة المستخدمة في المزرعة التي تمثل مكونا أساسياً لمجتمعات المستقبل الزراعية الذكية والمزايا التي توفرها لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، ودعم الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، لتكون بمثابة اللبنة الأولى للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

رافق سموه خلال الزيارة الرئيس التنفيذي للعمليات بطيران الإمارات، عادل الرضا، وعضو مجلس إدارة «بستانك»، منصور فلكناز، ومدير الإنتاج في «بستانك»، روبرت فيلوس.

واستمع سموه إلى شرح حول المزرعة المقامة على مساحة 330 ألف قدم مربع بالقرب من «مطار آل مكتوم الدولي» في «دبي وورلد سنترال»، والتقنيات المستخدمة فيها والتي تسمح بوصول طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من مليون كيلوغرام من الخضروات الورقية عالية الجودة سنوياً، في حين تسهم التقنيات الذكية المستخدمة فيها بخفض مياه المستهلكة في الزراعة بنسبة 95% عن كميات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية، وغيرها من المميزات ومن أهمها توافر المحاصيل الورقية على مدار العام دون التأثر بتغير المناخ والفصول، مع تمتع المزرعة بالقدرة على إنتاج ما يزيد على مليون نبات مستزرع في أي وقت، ما يتيح لها إنتاج 3 آلاف كيلوغرام من الخضروات الورقية الطازجة ذات الجودة العالية يومياً.

ولي عهد دبي:

• «افتتاح مزرعة (بستانك) في دبي يعكس رؤية محمد بن راشد لتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا الذكية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا».

إنتاج فائق النضارة

تعتمد «مزرعة بستانك» على دورة إنتاج مستمرة، تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، من دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يُعاد تدوير المياه، ما يسهم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، مقارنة بالزراعة الخارجية التقليدية التي تنتج كمية المحصول نفسها.

تأمين سلاسل الإمداد

ستسهم «بستانك» في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد، التابعة لشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، وضمان تمتع المسافرين على متن الرحلات المستفيدة من خدمات الشركة، في مقدمتها «طيران الإمارات» بمنتجات غذائية عالية الجودة، فيما سيتاح قريباً للمستهلكين في الإمارات شراء منتجات المزرعة، التي تعتزم التوسع في إنتاج وبيع الفواكه والخضراوات.