مبادلة تستحوذ على "كندا كارتيدج" الرائدة في النقل المتخصص والخدمات اللوجستية

أعلنت شركة "مبادلة كابيتال"، المتخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن إبرامها اتفاقية للاستحواذ على "كندا كارتيدج"، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية ، والتي يشمل نطاق عملها تقديم حلول أساطيل النقل، وخدمات الشحن والنقل والتوزيع، وخدمات التوصيل للمنازل، لنخبة من أكبر الشركات في قطاعات البقالة والمأكولات وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في كندا.

تعمل "كندا كارتيدج" عبر شبكة مكونة من 33 منشأة منتشرة عبر كندا، وتضم قسمين هما "النقل المتخصص" و"الخدمات اللوجستية". ويتولى قسم النقل المتخصص إدارة وترتيب احتياجات النقل نيابة عن عملائه وتمكينهم من تحقيق الكفاءة التشغيلية واستثمار الموارد في العمليات الرئيسية.

ويوفر هذا القطاع للعملاء خدمات النقل والتوزيع الأساسية، من خلال شراكات تعاقدية مع عملاء تمتد في بعض الحالات إلى عشرات السنوات وعبر العديد من الدورات الاقتصادية.

أما قسم الخدمات اللوجستية فيقدم حلول إمداد متكاملة تشمل إدارة عمليات شحن البضائع الصادرة والواردة، وإدارة الطلبيات والمخزون، والمستودعات، والتوريد النهائي للعملاء من الشركات والمستهلكين النهائيين.

ومن خلال هذين القسمين ترتبط الشركة ارتباطاً وثيقاً بسلاسل إمداد عملائها مما يمكنها من بناء علاقات قوية على المدى الطويل مع عملائها وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

وقال أديب مارتن مطر، رئيس قسم الاستثمار في الأسهم الخاصة بشركة مبادلة كابيتال: "لقد نجحنا في تأسيس قسم الاستثمار في الأسهم الخاصة بفضل الشراكة التي أبرمناها مع فرق استثنائية تتولى قيادة شركات ناجحة. ولا شك أن هذه المواصفات تنطبق تماماً على كندا كارتيدج، والتي تعمل في قطاع لدينا فيه خبرة واسعة، وهو مجال خدمات الأعمال. لقد ظلت كندا كارتيدج منذ إنشائها عام 1914، تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد الكندي من خلال تقديم خدمات الدعم للعديد من القطاعات الحيوية وعبر مختلف الدورات الاقتصادية. وقد أثبتت الأحداث التي جرت خلال العامين الماضيين أهمية الإدارة الفعالة لسلسلة الإمداد، وذلك بالنسبة للشركات وللمستهلكين على حدٍ سواء. ونحن نتطلع للعمل مع الفريق التنفيذي لشركة كندا كارتيدج ومع موظفيها وعملائها لمواصلة تعزيز السمعة الطيبة للشركة والمساهمة في المرحلة التالية من مسيرة نموها."

من جانبه، قال حبيب جورجي، العضو المنتدب لشركة نوتيك بارتنرز: "نتوجه بالتهنئة لفريق الإدارة التنفيذية في كندا كارتيدج على ما حققوه من إنجازات خلال الأعوام الــ15 الماضية. لقد استطاع الفريق تقديم أداء استثنائي طوال فترة شراكتنا والتي تخللتها العديد من الفرص والتحديات. في اعتقادنا أن كندا كارتيدج ينتظرها مستقبل زاهر، ونحن واثقون من أنها ستمضي في تنفيذ استراتيجية نموها بالتعاون مع مبادلة كابيتال."

وأضاف جيف ليندساي، الرئيس التنفيذي لشركة كندا كارتيدج: "لقد ظللنا نحقق نمواً استثنائياً منذ عام 2007 بالتعاون مع فريق شركة نوتيك بارتنرز. والآن يسرنا الدخول في هذه الشراكة مع مبادلة كابيتال والتي نأمل أن تمكننا من الاستمرار في تعزيز مكانتنا كشركة عالمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية، خاصة وأن فريقهم يشاركنا نفس الرؤية والمتمثلة في بناء شركة رائدة تركز على توفير حلول مبتكرة في مجال سلاسل الإمداد، وعلى بناء شراكات قوية مع العملاء، وتوفير بيئة جذابة للعاملين فيها."

يشار إلى أن مبادلة كابيتال شركة استثمار تركز على اكتشاف الفرص الاستثمارية بالاستفادة من الشبكة العالمية التي تملكها شركة مبادلة للاستثمار. وتتميز الشركة باتباع نهج مؤسسي في تقييم الفرص الاستثمارية مما يتيح لها توفير مزايا فريدة لعملائها.

ويعمل "سكوشا بنك" كمستشار مالي حصري لشركة مبادلة كابيتال، في حين تعمل "سي أي بي سي وورلد ماركيتس" مستشاراً مالياً حصرياً لشركة كندا كارتيدج. وتم اعتماد كل من "بي إم أو كابيتال ماركتس" و"بنك نوفا سكوشا" و"آر بي سي كابيتال ماركتس" كمديري اكتتاب مشتركين ومنسقين رئيسيين في تنظيم طلبات التمويل المقدمة إلى مبادلة كابيتال.

ويخضع إتمام الاتفاقية لاستيفاء المتطلبات النظامية المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في كندا، ومن المتوقع أن يكتمل ذلك خلال الأيام الستين القادمة.