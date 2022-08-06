«الأنصاري للصرافة»: 12.5% نمواً في التحويلات عبر القنوات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، راشد علي الأنصاري، إن الأسواق المحلية تشهد نمواً في تحويلات الأموال عبر القنوات الرقمية، التي تشمل التطبيقات الذكية ومن خلال الإنترنت.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة رصدت ارتفاعاً في التحويلات عبر قنواتها الرقمية بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنةً بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى أن تداعيات فترات ذروة جائحة «كوفيد-19» رفعت من معدلات الوعي لدى المستخدمين، بالاعتماد على القنوات الرقمية، مقارنة بأساليب التحويل التقليدية من منافذ شركات الصرافة.

تطبيق ذكي

وأكد الأنصاري أن تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهواتف الذكية، يُعد المنصة الرقمية الرئيسة للتحويلات المالية، كاشفاً أن إجمالي عدد مُستخدمي التطبيق بلغ أخيراً نحو مليون مستخدم.

وقال إن الشركة تعمل على خطط لمواصلة تطوير القنوات الرقمية والخدمات الذكية، وبما يدعم التوسع في تجارب المتعاملين في ذلك المجال.

كاونترات ذكية

وذكر الأنصاري أنه تم تركيب ستة كاونترات ذكية تجريبية، والتي تعد أجهزة شبيهة بالصراف الآلي ذاتي الخدمة في قطاع الصرافة، وذلك في عدد من فروع الشركة بالدولة، في إطار خطة عمل أطلقتها الشركة أخيراً، سيتم بموجبها تركيب تلك الكاونترات الذكية في 50 فرعاً بحلول عام 2024، وبمعدل 20 إلى 30 كاونتراً ذكياً كل ستة أشهر.

وشدد على أن الكاونترات الذكية إضافة جديدة في الخدمات الذكية الرقمية في قطاع الصرافة، إذ تتيح هذه الأجهزة مجموعةً واسعةً من الخدمات الرقمية تشمل: التحويلات المالية، السحوبات النقدية للرواتب، سداد الفواتير، مدفوعات البطاقات الائتمانية، والمدفوعات النقدية للمعاملات الرقمية.

شاشة تفاعلية

وأوضح أن الكاونترات الذكية تعتمد على شاشات تفاعلية تعمل بخاصية اللمس، وتشكل إضافةً نوعية تسهم في زيادة حجم المعاملات، من خلال توفير قنوات ذكية للخدمة الذاتية، تسهّل حصول المتعاملين على الخدمات بسرعة، ودون الحاجة للانتظار، إضافة إلى كونها من الحلول التي تضمن أمان المتعاملين وحماية خصوصيتهم، لاسيما مع توفير إمكانية اختيار الخدمات، ودفع رسومها، دون أي تدخل بشري.

وأكد الأنصاري أن مبادرة الكاونترات الذكية تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي لأنشطة الشركة خلال العام الجاري، فضلاً عن استراتيجية الشركة لمواكبة الإقبال المتنامي على الحلول الذكية.