أسعار الذهب تتراجع صوب أدني مستوياتها خلال 12 شهرا
واصلت أسعار الذهب تراجعها عالمياً خلال تداولات اليوم، لتتجه صوب أدني مستوياتها في 12 شهراً.
وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% أو ما يعادل 9.57 دولار إلى 1687.3 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "12:41 مساء بتوقيت الإمارات".
ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.94% أو ما يعادل 16.2 دولار لتصل إلى 1684.2 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 2.09% إلى 18.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.38% إلى 834.45 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news