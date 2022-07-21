أسعار الذهب تتراجع صوب أدني مستوياتها خلال 12 شهرا

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت أسعار الذهب تراجعها عالمياً خلال تداولات اليوم، لتتجه صوب أدني مستوياتها في 12 شهراً.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.56% أو ما يعادل 9.57 دولار إلى 1687.3 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "12:41 مساء بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.94% أو ما يعادل 16.2 دولار لتصل إلى 1684.2 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 2.09% إلى 18.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.38% إلى 834.45 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة

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