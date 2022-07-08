«جمارك دبي»: 152.87 مليون درهم تجارة المواشي خلال 2021

المصدر: دبي - وام

كشفت دائرة جمارك دبي أن قيمة التجارة الخارجية بالمواشي خلال عام 2021، بلغت نحو 152.87 مليون درهم، توزعت بين «واردات» بقيمة 150.22 مليون درهم، و«إعادة تصدير» بقيمة تبلغ نحو 2.6 مليون درهم.

أولوية في الإجراءات

وأوضحت «جمارك دبي» أن المواشي والحيوانات الحية تُعد من البضائع التي تُعطى الأولوية في الإجراءات الجمركية، نظراً لطبيعتها التي تتطلب السرعة في وصولها الى الأسواق، ولذلك، يعمل المفتشون الجمركيون على الإنجاز السريع لتفتيش المواشي والحيوانات الحية في الشحنات التجارية التي تخضع للتفتيش الجمركي، لضمان استلامها من قبل التجار دون تأخير.

بضائع مقيدة

ووفقاً لبيانات دائرة جمارك دبي، فإن المواشي والحيوانات الحية تُعد من البضائع المقيدة التي تحتاج موافقات معينة من جهات القيد، حيث تحيلها الجمارك مباشرة وبعد إجراءات التصريح عنها إلى جهة القيْد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج، أما البضائع المقيدة غير الحاصلة على موافقات من جهات القيد، فيتم احتجازها وفقاً للإجراءات القانونية المطبقة.

«المُقيّد» و«الممنوع»

ولفتت الدائرة إلى الفرق بين «البضائع المُقيّدة» و«الممنوعة»، هو أن البضائع الممنوعة هي بضائع تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها، بالاستناد إلى أحكام قانون الجمارك الموحد، أو أي قانون أو نظام معمول به في الدولة، أما البضائع المقيدة فهي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك، أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في الدولة، لا يتم الإفراج عنها إلا بموجب موافقة صادرة عن الجهة المختصة.

جهة القيد

وذكرت «جمارك دبي» أن وزارة التغير المناخي والبيئة هي جهة القيْد المختصة بتجارة المواشي والحيوانات الحية، في وقت تحرص «جمارك دبي» على تطوير التعاون والتنسيق مع الوزارة باستمرار، لضمان انسيابية تجارة المواشي والحيوانات الحية من خلال اختصار الوقت اللازم لإجراءات التخليص الجمركي، وعمليات الفحص البيطري، بما يضمن تأمين وصولها بصحة جيدة إلى الأسواق، وفي الوقت المناسب من أجل المحافظة على استقرار الأسواق.

المعاينة والتفتيش

أكدت «جمارك دبي» أنها تمكنت من تطوير نظام المعاينة والتفتيش في المراكز الجمركية لتحقيق أفضل النتائج، ورفع جاهزية المراكز التابعة، وتعزيز قدراتها على صعيد حماية المجتمع، خصوصاً مع حلول عيد الأضحي المبارك، بفضل جهود ضباط التفتيش الجمركي.

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