الزيودي: الاتفاقات الشاملة مع 3 دول تحقق نمو الاقتصاد الوطني 2.6% بحلول 2030

المصدر: أبوظبي - وام

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقق نمواً في الاقتصاد الوطني بنسبة تقدر بنحو 2.6% بحلول عام 2030.

سوق ضخمة

وقال الزيودي: «بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إندونيسيا، وصلنا إلى سوق ضخمة تجاوز 1.7 مليار نسمة، منها نحو 1.4 مليار نسمة للسوق الهندية، و280 مليون نسمة حجم سوق إندونيسيا، وما يقرب من 10 ملايين نسمة حجم السوق الإسرائيلية، إضافة إلى أسواقنا التقليدية في الوطن العربي، التي تقدر بنحو 350 مليون نسمة، ليصل إجمالي الأسواق التي تدخلها منتجات الإمارات إلى أكثر من ملياري نسمة».

نطاق التغطية

وأضاف: «تحدثنا قبل سنة حول نطاق التغطية للأسواق، وهو أربعة مليارات نسمة، ويقع من أقصى الشرق إلى غرب إفريقيا، وهي الأسواق التي تصل إليها رحلات الإمارات الجوية خلال ثماني ساعات».

وأكد أن الاتفاقات الثلاث أوجدت سوقاً ضخمة تحقق نمواً في الاقتصاد الوطني، حيث تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية مع الهند تحقق نمواً في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.7% بحلول عام 2030، واتفاقية إندونيسيا بنسبة 0.87%، فيما من المتوقع أن تحقق الاتفاقات الثلاث نمواً في الاقتصاد الوطني يصل إلى 2.6% بحلول عام 2030، وهي نسبة ممتازة تكمل كل الجهود المختلفة التي تقوم بها دولة الإمارات لضمان مضاعفة اقتصادنا الوطني من 430 مليار دولار حالياً إلى 860 مليار دولار بحلول عام 2030.

اتفاقات الشراكةوتابع الزيودي: «نحن منفتحون مع دول العالم في توقيع الاتفاقات، وكل الأولويات تعتمد على الاستجابة ورغبة الدول الأخرى في المضي بسرعة في العمل على الاتفاقات»، لافتاً إلى أن اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة تستغرق سنوات، وعلى الأقل سنة، وبعضها يستغرق من 10 إلى 15 سنة.

كولومبيا وتركيا

وأفاد بأن يوليو الجاري سيشهد التوقيع على الاتفاقية الرابعة من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي ستكون مع كولومبيا، واصفاً تطور المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا بالممتازة، ومتوقعاً الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الزيودي: «بدأنا مفاوضات مع بعض الدول الإفريقية ودول في شرق آسيا، وكذلك مع جورجيا، والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، كما تم توقيع الإعلان مع تشيلي، والتنسيق لايزال قائماً، في وقت يجري فيه التواصل مع بعض الدول المهتمة، ومنها المكسيك التي أبدت رغبتها، ودول أخرى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news