«بروج» تنضم إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي» العالمية للأسهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انضمت شركة «بروج بي إل سي»، إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي راسل» للأسهم العالمية، والتي تضم ثلاثة مؤشرات معروفة عالمياً هي: «مؤشر فوتسي الناشئ»، «مؤشر فوتسي العالمي لشركات رأس المال الكبير»، و«مؤشر فوتسي القياسي العالمي»، وذلك اعتباراً من 10 يونيو 2022.

وأفاد بيان للشركة، بأن المستثمرين في جميع أنحاء العالم، يسترشدون بمؤشرات «فوتسي راسل» في ما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول، وبناء المحافظ الاستثمارية.

ولفت البيان إلى أن انضمام «بروج» إلى هذه المؤشرات الرئيسة، يعكس مكانة الشركة وحضورها العالمي المتنوع، ومسيرة نموها القوية، ويسهم في دعم تنويع قاعدة مساهميها وجذب مزيد من المستثمرين من أنحاء العالم.

ولفت البيان إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريكها الاستراتيجي «بورياليس» استكملتا بنجاح في الثالث من يونيو 2022، إدراج حصة من أسهم «بروج» تمثل 10% من إجمالي رأس المال المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحقق الاكتتاب العام الأولي عائدات إجمالية تزيد على ملياري دولار، ليصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤهلين في دولة الإمارات، محققاً أعلى مستويات التغطية من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات على مدى عقدين.

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