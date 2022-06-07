«حديد الإمارات أركان» تقدم منحاً دراسية لـ20 طالباً إماراتياً في «علم المعادن»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت «مجموعة حديد الإمارات أركان»، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والعاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لإنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات، ومجهز بأحدث المعدات والأدوات.

وسيسهم المختبر في إثراء التجربة التعليمية في هذا التخصص الحيوي، وإجراء الدراسات والأبحاث المتقدمة في علوم المعادن والحديد، ما يعزز جهود الابتكار والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.



منح دراسية

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة حديد الإمارات أركان»، المهندس سعيد غمران الرميثي، ونائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، البروفيسور توماس هوستيتلر، تقدم «مجموعة حديد الإمارات أركان» منحاً دراسية لـ20 طالباً إماراتياً لدراسة الهندسة الميكانيكية في «علم المعادن» طوال فترة دراستهم في الجامعة التي تمتد أربعة أعوام، فضلاً عن منح أعضاء هيئة التدريس وطلاب الهندسة في جامعة أبوظبي إمكانية الدخول إلى مرافق الشركة ومصانعها، للتعرف عن كثب على المعدات والآلات والأدوات المستخدمة خلال مراحل صناعة الصلب.



علم المعادن

وقال الرميثي: «تمثل هذه الاتفاقية المهمة مع جامعة أبوظبي استمراراً للشراكة المثمرة مع هذا الصرح الأكاديمي الكبير، عقب النجاح الذي حققناه بإضافة (علم المعادن) كجزء من درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بالجامعة خلال العام 2020، إضافة إلى التعاون المستمر في مجال البحوث العلمية، وتوفير برامج التدريب العملي للطلبة في مقر الشركة في أبوظبي».

وأضاف: «نعلن اليوم شراكتنا لإنشاء مختبر علم المعادن المجهز على أعلى مستوى لخدمة الطلاب والباحثين من كلا الجانبين، وتوفير المنح الدراسية لمجموعة جديدة من طلاب الجامعة، في إطار حرصنا على أن نكون مثالاً يُحتذى في تحقيق التكامل بين الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية، بما يصب في خدمة جميع الأطراف، ويضمن ضخ دماء جديدة وإعداد كوادر وقيادات مؤهلة للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في المستقبل، دعماً للخطط الوطنية الرامية لتنويع بنية الاقتصاد».



خريجون مبتكرون

من جانبه، قال مدير جامعة أبوظبي، البرفيسور وقار أحمد: «سيدعم إنشاء أول مختبر للمعادن متخصص بصناعة الحديد في دولة الإمارات بجامعة أبوظبي، رسالتنا في تأهيل خريجين مبتكرين على أتم الاستعداد للالتحاق بسوق العمل، حيث يدعم هذا المختبر بالدرجة الأولى برنامج الهندسة الميكانيكية – هندسة علم المعادن المعتمد دولياً، الذي تم تطويره بالتعاون مع المجموعة».

وأوضح أن المختبر يمثل إضافة نوعية إلى مرافق الجامعة الحالية المتطورة، ويدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعة، ويزود الطلبة بأدوات البحث والخبرة العملية التي تمكنهم من التفوق وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في علم المعادن، وهو ما سيمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل.

وثمن لـ«مجموعة حديد الإمارات أركان» تقديمها منحاً دراسية لدعم دراسة الطلبة هذا التخصص الحيوي، والمساهمة في تأهيل مهندسين ذوي مهارات عالية قادرين على تقديم إضافة نوعية لهذا القطاع الصناعي.

يذكر أن «حديد الإمارات أركان» أبرمت في العام الماضي اتفاقية مع «جامعة خليفة» لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتطوير برامج التدريب والتطوير العلمي والمهني، وتقديم الاستشارات الفنية، إضافة إلى توفير فرص تدرّب الطلاب عملياً في مرافق المجموعة.

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