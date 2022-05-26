البنوك تُتيح 100% من الخدمات المصرفية للأفراد عبر تطبيقاتها الذكية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أتاحت البنوك العاملة في الدولة نسبة 100% من الخدمات المصرفية التي تقدمها للأفراد عبر التطبيق الذكي لها على الهواتف المحمولة، وذلك ضمن خطتها للتحول الذكي الذي يعتمد على التوسع في الرقمنة، وتقليل الاعتماد على الفروع والمعاملات الورقية.

وأكد مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» تراجع عدد فروع البنوك لمصلحة التحول الذكي، وقالا إن البنوك تضمن مستوى عالياً من الأمان لإنجاز المعاملات.

خدمات متعددة

وقال المصرفي عمرو سالم لـ«الإمارات اليوم» إنه يمكن القول إن جميع الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد من قبل البنوك متوافرة على التطبيق ابتداءً من فتح الحساب، والحصول على دفتر شيكات، وتقديم طلبات الحصول على تمويل، وغيرها، كما يمكن تعديل البيانات الشخصية للمتعامل مثل تحديث بيانات جواز السفر، والإقامة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وعنوان السكن.

وأضاف سالم أن البنوك وفرت ما نسبته 100% من خدماتها المصرفية الموجهة للأفراد على التطبيق الذكي لها، ومكنت المتعامل من إنجازها بسهولة ويسر عوضاً عن زيارة الفروع، كما اعتمدت الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

ولفت سالم إلى أن خدمات الشركات والخدمات الاستثمارية لاتزال تحتاج إلى زيارة الفروع عند مرحلة معينة، أي أن بوسع المتعامل من الشركات استخدام التطبيق الذكي بنسبة محددة وليس كاملاً كما الأفراد، نظراً لوجود متطلبات إضافية محددة تستلزم التواجد في الفرع.

بنية تقنية

من جانبه، اتفق المصرفي تامر أبوبكر، في أن نسبة 100% من خدمات الأفراد متاحة حالياً عبر التطبيق الذكي للبنوك، مبيناً أن بوسع المتعامل التقدم بطلبات القروض، والبطاقات الائتمانية، وتأجيل الأقساط، وأخذ الموافقات كافة عليها.

وأضاف: «في حال تم رفض معاملة ما، فإن ذلك يرجع إلى نقص في البيانات، أو مشكلة لدى المتعامل تستلزم زيارته للفرع المصرفي».

وأوضح أبوبكر أن البنوك أنفقت ملايين الدراهم على تأسيس بنية تقنية قوية، والتحول نحو الخدمات المصرفية الذكية، وعبر الإنترنت، كما نشرت حملات توعية لتسهيل عملية الاستخدام من قبل المتعاملين أنفسهم، لذلك، أصبح التعامل بالتطبيق الذكي مفضلاً لدى شريحة واسعة، لما يوفره من وقت وجهد، وسرعة في إنجاز التعاملات، مشيراً كذلك إلى اعتماد البنوك للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر التطبيق.

وتابع: «هناك تراجع في عدد فروع البنوك لمصلحة التحول الذكي، كما أن البنوك تضمن مستوى عالياً من الأمان لإنجاز المعاملات، وتحرص على توفير خط منفصل في مراكز خدمة المتعاملين للإبلاغ عن أية معاملات مشبوهة أو اختراقات».

وقال إنه يمكن كذلك وقف البطاقات المصرفية من خلال التطبيق الذكي، أو غلق الحساب نهائياً، أو تعليقه، إلى حين التواصل مع البنك.

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