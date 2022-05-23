«أبوظبي الإسلامي» يقدم للمستثمرين تمويلاً سكنياً في «جزيرة الجبيل» حتى 30 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيع شراكة مع «شركة جزيرة الجبيل للاستثمار»، لتقديم عرض تمويل سكني لكافة المستثمرين في «جزيرة الجبيل».



مزايا العرض

ويتيح العرض للمتعاملين، الاستفادة من معدل الربح الجذاب والتكافل المجاني، ومن إلغاء رسوم المعاملة والتقييم، ورسوم السداد المبكر حتى 30% من التمويل المستحق كل عام.

ويستفيد من العرض المتعاملون الذين اشتروا منازل في المرحلة الأولى من «جزيرة الجبيل»، أو يعتزمون الشراء فيها، إذ سيقدم المصرف للمستثمرين تمويلاً سكنياً يصل إلى 30 مليون درهم، مع فترة ممتدة تصل إلى 25 عاماً، وتغطي حتى 85% من إجمالي قيمة العقار الجاهز.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة، فإنه لا يتعين على المستثمرين سوى سداد 30% فقط من القيمة قبل التسليم، إضافة الى دفع القيمة المتبقية بنسبة 70% عند التسليم، بحد تمويل يصل الى 85% للمستخدمين النهائيين، و65% للمستثمرين، يتم سدادها بسهولة من خلال عرض التمويل العقاري من قبل المصرف.



حلول سهلة

وقال المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد الفهيم: «نطمح لأن نوفر للمتعاملين معنا حلولاً سهلة وسريعة وسلسة لتحقيق أهدافهم في تملّك المنازل على المدى الطويل»، لافتاً إلى أن جزيرة الجبيل وجهة جذابة ومثالية لذلك.

من جانبه، قال رئيس قطاع الأعمال في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، محمود دندشلي، إن توقيع هذه الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، تمكننا من توفير خيارات تمويلية جذابة ومريحة للمتعاملين الحاليين، وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين باقتناء منزلهم أحلامهم في أحد أبرز المجتمعات السكنية في العاصمة.



جزيرة الجبيل

يشار إلى أن جزيرة الجبيل تمتد على مساحة 40 كيلومتراً، وتضم واجهة مائية محاطة بغابات المانغروف تمتد على أكثر من 30 كيلومتراً. وتتألف الجزيرة من ثلاث مراحل وست مجتمعات قروية استثمارية.

وتضم المرحلة الأولى 1253 وحدة سكنية بما في ذلك 809 فلل وقطعة أرض، و182 منزل «تاون هاوس»، و262 شقة موزعة على قطع أراضٍ متعددة. كما سيضم المشروع مرافق مثل منطقة «مارينا»، ومدارس ومجمعاً رياضياً، ومركز تسوّق ومنتزهات، ومن المتوقع أن يستقطب 7000 مقيم.

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