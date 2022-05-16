«أبوظبي للتنمية»: تمويل مشاريع في 103 دول بـ 150 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■ وام

قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائداً فذاً، ورجلاً حكيماً، كرّس حياته لبناء الدولة وخدمة الإنسانية، ومواصلة مسيرة النهضة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تحقيق التنمية المستدامة محلياً وعالمياً».

وأضاف: «كان لتمويلات الصندوق وأنشطته التنموية والاستثمارية دور مباشر في النهوض باقتصادات الدول النامية، إذ موّل الصندوق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في نهضة 103 دول شملت مختلف قارات العالم، وتضاعف حجم تمويلاته واستثماراته لتصل إلى أكثر من 150 مليار درهم».

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