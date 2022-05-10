مطارات أبوظبي تعلن تجديد وتوسعة مدرج مطار البطين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مطارات أبوظبي عن خططها الرامية لتجديد وتوسعة مدرج مطار البطين للطيران الخاص، وذلك بهدف تعزيز مستويات سلامة العمليات التشغيلية وتمكين المطار من استيعاب الطائرات الأكبر حجماً.

وقالت مطارات أبوظبي " نظراً لأعمال التجديد والتوسعة التي تستمر من 11 مايو إلى يوليو 2022، سيستقبل المطار خلال تلك الفترة طائرات الهليكوبتر فقط.

وأضاف أن مطارات أبوظبي ستظل على اتصال وثيق مع العملاء وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أدنى حد من التسبب بأي تعطيل، مع عودة المدرج للخدمة بشكل كامل في 21 يوليو، 2022.

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