«دبي للسلع المتعددة» يبرم اتفاقية تاريخية مع كولومبيا لإنشاء منطقة حرة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اتفاقية تاريخية مع السلطات الكولومبية، سيشارك بموجبها في تطوير مركز تجاري ومنطقة حرة في مدينة «كارتاهينا دي إندياس» بكولومبيا.



منطقة حرة

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير منطقة التجارة الدولية في «كارتاهينا»، وتشغيلها ضمن اتفاقية شراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة و«شركة داكيا يو فنتشرز»، وهي شركة استثمار دولي قابضة متخصصة في تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل المشروعات الدولية واسعة النطاق، وبتعاون مباشر مع الهيئات الحكومية الفيدرالية والوطنية في كولومبيا.

وستكون المنطقة الحرة المخصصة للتجارة، إقليماً قضائياً خاضعاً للقانون العام الإنجليزي، وستقدّم للأعضاء فيها منصة أعمال دولية بمزايا فريدة مثل مرافق التحكيم، والتأمين ضد المخاطر المُحتملة في كولومبيا، وتوفير شبكة تجارة عالمية، والوصول إلى رأس المال.

وعند إنشائها، ستصبح منطقة التجارة الدولية في «كارتاهينا» أول مركز تحكيم إقليمي خاضع للقانون العام في أميركا اللاتينية.

كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة التجارة الدولية في «كارتاهينا»، للشركات الأعضاء، إمكانية تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل (passporting) بين المنطقتين، ما يعزز فرص التجارة الثنائية، ويوفر وصولاً أكبر إلى الأسواق العالمية.



إعلان رسمي

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، خوان دييجو غوميز خيمينيز، عن المشروع رسمياً خلال منتدى (FORO#23) الذي عُقد في ميامي بالولايات المتحدة، بحضور نائب وزير التجارة والسياحة الكولومبي؛ ونائب وزير العدل والقانون الكولومبي؛ وعمدة كارتاهينا؛ والرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، وممثلين عن شركة «يو فنتشر».



ممر تجاري

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «نفخر في أن نكون المنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم مع تجاوز عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز حاجز 20 ألف شركة. ونحن سعداء بشراكتنا مع (يو فنتشر) لإنشاء مركز تجاري ومنطقة حرة في مدينة كارتاهينا دي إندياس بكولومبيا».



وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة، عبر إنشاء ممر تجاري فعلي ورقمي جديد بين كولومبيا ودبي، بينما تدعم في الوقت ذاته الأهداف الإستراتيجية الوطنية لدولة كولومبيا، وتفتح باباً من فرص النمو الكبيرة بين الطرفين.

وأضاف أن خبرات مركز دبي للسلع المتعددة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، أثمرت عن منظومة تجارية متطورة ومنطقة حرة رائدة، أصبحت نموذجاً يحتذي به للأسواق العالمية من حيث الترابط والنمو.



فرصة تاريخية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو فنتشرز»، خافيير أدسيرا، إن إنشاء هذا المشروع الذي يمتلك جميع مقومات النجاح على المستوى العالمي، يوفر فرصة تاريخية لكولومبيا يتيح لها تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، ولأميركا اللاتينية لتطوير مركز مالي وتجاري بين أسواق رأس المال العالمية.



تصنيف إئتماني

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين التصنيف الائتماني المعياري لكولومبيا بشكل كبير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.

كما ستُصمَّم منطقة التجارة الدولية في كارتاهينا على غرار مركز دبي للسلع المتعددة، بصفته المنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم ومركزاً عالمياً للسلع والمشاريع.

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