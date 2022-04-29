3 مليارات درهم قروض الأفراد خلال شهر

المصدر: أمل المنشاوي :أبوظبي

واصلت البنوك منح القروض للأفراد بوتيرة سريعة حيث سجلت ارتفاعا بقيمة ثلاثة مليارات درهم خلال فبراير الماضي منفردا ليصل الرصيد الإجمالي لهذا البند بنهاية الشهر 352 مليار درهم مقارنة مع 349 مليارا نهاية يناير السابق بنمو شهري نسبته 0.8 %.

وتتنوع تمويلات الأفراد ما بين قروض شخصية وبطاقات ائتمان وقرض سيارة وغيرها من مبيعات التجزئة للأفراد.

ومنذ منتصف العام الماضي بدأت البنوك في التوسع في منح القروض للأفراد بعد فترة تحفظ تجاوزت فترة عام بسبب انتشار جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وبنهاية فبراير الماضي سجلت قروض الأفراد أعلى مستوى لها خلال الست سنوات الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي أوضحت أيضا " أن قيمة الائتمان الإجمالي الذي قدمته البنوك خلال شهر المقارنة لكافة القطاعات بلغ 10 مليار درهم لترتفع محفظة القروض الإجمالية إلى تريليون و810 مليار درهم مقارنة نهاية فبراير الماضي مقارنة مع تريليون و800 مليار درهم نهاية يناير السابق.

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