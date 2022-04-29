«اقتصادية أبوظبي» تتيح تقسيط رسوم الخدمات عبر 4 بنوك

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقات مع بنوك: «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «دبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، لتقديم خدمة «خطة الدفع الميسر»، التي تُتيح لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من هذه البنوك، إمكانية تقسيط رسوم الخدمات المقدمة للمتعاملين مع «اقتصادية أبوظبي»، لمدد تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهراً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة المؤسسي في الدائرة، إبراهيم الموسى، إن «اقتصادية أبوظبي» تحرص على توفير أفضل الظروف للمتعاملين ومجتمع الأعمال، مؤكداً العمل على توسيع نطاق البنوك المشاركة في تقديم خدمة الدفع الميسر.

وأضاف الموسى أن إدارة السيولة من العوامل المهمة في إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن توفير خطة الدفع الميسر يتيح لأصحاب الأعمال، لاسيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة، فرصة جيدة لتقسيط رسوم التراخيص التجارية والصناعية وبقية الخدمات التي توفرها «اقتصادية أبوظبي»، وهو ما يصب في مصلحة هذه المنشآت.

وتوفر خدمة «خطة الدفع الميسر» للمتعاملين مع الدائرة دفع رسوم إصدار وتجديد التراخيص التجارية والصناعية، وبقية خدمات الدائرة، بأقساط لمدد تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، بحد أدنى 1000 درهم لرسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة، وذلك بعد دفع رسوم الخدمات بالبطاقة الائتمانية في أحد المراكز التابعة للدائرة، أو القنوات الإلكترونية الخاصة بها.

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