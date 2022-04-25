«كلاود تاور».. مشروع سكني يضم ملعبي «تنس» و«سلة»

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعدّ مشروع «كلاود تاور» باكورة مشروعات «شركة تايجر العقارية» خلال عام 2022، والذي يهدف إلى الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهده القطاع العقاري، بفضل استضافة فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، والخدمات المتنوعة التي تقدمها الإمارة.

يضم «كلاود تاور» في منطقة «مثلث قرية جميرا»، ملعباً لكرة السلة، وآخر للتنس، ومسبحاً، ومنطقة للعب للأطفال، فضلاً عن مضمار مشي بطول 250 متراً، ومنطقة مخصصة للشواء، ومركز رياضي.

تبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع 400 مليون درهم، ويتكوّن من برجي وحدات سكنية ومكاتب، بارتفاع 29 طابقاً.

تتنوع الوحدات السكنية بين «استوديو»، وغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف، وتبدأ أسعار بيع الوحدات من 396 ألف درهم، وهي متاحة للتملك أمام مختلف الجنسيات.

كما يتميز المشروع بموقعه وأسعاره التنافسية، فضلاً عن طرق سداد مرنة، فيما يتوقع تسليمه خلال ثلاث سنوات من الآن.

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