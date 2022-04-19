«المعلومات الائتمانية» تتيح «تقييم الشيك» ومعرفة احتمالية إرتجاعه

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن بوابة إلكترونية خاصة بمنتج «تقييم الشيك»، تم إطلاقه حديثاً، موضحة أنه منتج ذكي ومبتكر للهاتف المحمول، يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات.



اختبارات صارمة

وأكدت الشركة في بيان بأن منتج «تقييم الشيك» خضع على مدار أشهر عدة للعديد من الاختبارات التجريبية الصارمة، للتأكد من توفيره تجربة سلسة وخالية من المتاعب قبل إتاحته رسمياً أمام المتعاملين.

ووفقاً لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، فقد شهدت الفترة التجريبية للتطبيق، مسح أكثر من 11 ألف شيك بواسطة التطبيق بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم.

ومنذ إطلاق المنتج وحتى الآن، بلغ عدد عمليات تنزيل تطبيق «تقييم الشيك» للأجهزة الذكية 21 ألفاً و532 عملية تنزيل، خلال فترة زمنية قصيرة تتجاوز شهراً بقليل.

ومنذ ذلك الحين، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشيكات التي تم مسحها بواسطة التطبيق أكثر من 815 مليون درهم.



الشيكات المرتجعة

ويوفر تطبيق «تقييم الشيك»، المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المزيد من إمكانيات الوصول والتفاعل، مع توقع زيادة حركة مرور المستخدمين عبر الموقع 10 أضعاف.

وأكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الهدف الرئيسي لتطبيق «تقييم الشيك»، يتمثل في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، فضلاً عن تعزيز مبدأ المسؤولية المالية.



آلية العمل

وأضافت أنه يمكن للمستخدم بمجرد قيامه بتنزيل التطبيق على جهازه المحمول، وتسجيل البيانات المطلوبة، مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي، أو تحميل صورة الشيك، أو إدخال بيانات الشيك يدوياً.

وبعد اتمام عملية الشراء، تظهر للمستخدم، على الفور، نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99%، ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة المقبلة.



وبحسب الشركة، فإنه يتم حساب نتيجة تقييم الشيك، استناداً إلى التقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو منتج آخر تقدمه «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن مراعاة مجموعة من العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم.



دعم القرارات

وأشارت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى أن المنتجات التي تطورها تساعد في دعم القرارات المتعلقة بالأهداف الاستثمارية والائتمانية للأفراد والشركات، لتعزيز قدراتهم في الحفاظ على إتمام عمليات الدفع في الوقت المناسب، وتعزيز الجدارة الائتمانية، وتمكينهم من الوصول إلى أفضل المنتجات والعروض على مستوى القطاع.

وأكدت أنه يمكن للمتعاملين الاعتماد على الخبرات الواسعة والقدرات التي تتمتع بها الشركة لتقييم الملاءة المالية للأفراد والشركات وقدراتهم الائتمانية.

ولفتت إلى أن منتج تقييم الشيك «ChequeScore» يتوافر للأجهزة الذكية العاملة بنظامي تشغيل «آي أو إس»، و«آندرويد»، ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

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