الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً بمؤشرات التنافسية في العمل والتوظيف والموارد البشرية

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن الإمارات حلّت ضمن الـ10 الكبار على مستوى العالم في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالعمل والتوظيف والموارد البشرية لعام 2021، وفقاً للتقارير الصادرة عن عدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يضعها ضمن أفضل دول العالم للحياة والعمل والعيش.

وقال المركز، إن الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية، تتعلق بالعمل والتوظيف والموارد البشرية لعام 2021، وهي مؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

5 مؤشرات

وأظهرت إحصاءات أصدرها المركز، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثاني عالمياً في خمسة مؤشرات رئيسة للتنافسية العالمية، تتعلق بالعمل والتوظيف والموارد البشرية، وهي مؤشر ساعات العمل وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، وفقاً للتقرير الصادر عن المعهد نفسه، ومؤشر توافر الخبرات العالمية وفقاً للتقرير نفسه. كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثاني عالمياً في مؤشر مصداقية المديرين، وفقاً للتقرير نفسه، ومؤشر تنوع القوى العاملة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً، وإقليمياً، والثالث عالمياً في مؤشرين في هذا المجال، هما مؤشر قلة هجرة العقول وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي، وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».

الأجور والإنتاجية

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والرابع عالمياً في مؤشرين هما مؤشر العلاقة بين الأجور والإنتاجية وفقاً لتقرير تنافسية المواهب الصادر عن «إنسياد»، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ووفقاً لتقرير «التنافسية والإحصاء»، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والخامس عالمياً في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسادس عالمياً في مؤشرين هما مؤشر ممارسات التوظيف وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر المهندسين المؤهلين وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

القوى العاملة

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والسابعة عالمياً في مؤشرين هما مؤشر إنتاجية القوى العاملة وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر الرواتب والإنتاجية، وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتصدرت الإمارات، المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشرين هما مؤشر تحفيز العامل وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر تدريب الموظفين وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد نفسه.

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً، والتاسع عالمياً في مؤشر سهولة إيجاد موظف من ذوى المهارات وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

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