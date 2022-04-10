الإمارات ضمن الـ10 الكبار عالميا بمؤشرات التنافسية في العمل والتوظيف والموارد البشرية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، بأن الإمارات حلت ضمن الـ10 الكبار على مستوى العالم في 20 مؤشرا رئيسا من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالعمل والتوظيف والموارد البشرية للعام 2021 وفقا للتقارير الصادرة عن عدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية مما يضعها ضمن افضل دول العالم للحياة والعمل والعيش.

وقال المركز، إن الإمارات حلت في المركز الأول عربيا واقليميا وعالميا في 3 مؤشرات للتنافسية العالمية تتعلق بالعمل والتوظيف والموارد البشرية للعام 2021 وهي مؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر كبار المدراء المختصين، ومؤشر قلة النزاعات العمالية وذلك وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

وأظهرت احصاءات أصدرها المركز، وحصلت "الإمارت اليوم"، على نسخة منها، أن الإمارات حلت في المركز الأول عربيا واقليميا، والثاني عالميا في 5 مؤشرات رئيسة للتنافسية العالمية، تتعلق بالعمل والتوظيف والموارد البشرية، وهي مؤشر ساعات العمل وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر الأجانب ذوى المهارات العالية وفقا للتقرير الصادر عن المعهد نفسه، و مؤشر توفر الخبرات العالمية وفقا للتقرير نفسه. كما حلت الامارات في المركز الاول عربيا واقليميا، والثاني عالميا في مؤشر مصداقية المدراء، وفقا للتقرير نفسه، ومؤشر تنوع القوى العاملة وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربيا، واقليميا، والثالث عالميا في مؤشرين في هذا المجال، هما مؤشر قلة هجرة العقول وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر القوى العاملة الحاصلين على التعليم الثانوي وفقا لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد "انسياد".

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربيا واقليميا، والرابع عالميا في مؤشرين هما مؤشر العلاقة بين الأجور والإنتاجية وفقا لتقرير تنافسية المواهب الصادر عن "انسياد"، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

ووفقا لتقرير "التنافسية والاحصاء"، حلت الإمارات في المركز الأول عربيا واقليميا، والخامس عالميا في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربيا واقليميا، والسادس عالميا في مؤشرين هما مؤشرممارسات التوظيف وفقا لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر المهندسين المؤهلين وفقا للكتاب السنوى للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا واقليميا، والسابعة عالميا في مؤشرين هما مؤشر انتاجية القوى العاملة وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر الرواتب والانتاجية وفقا لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتصدرت الإمارات، المركز الأول عربيا واقليميا، والثامن عالميا في مؤشرين هما مؤشر تحفيز العامل وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، ومؤشر تدريب الموظفين وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد نفسه.

كما حلت الإمارات في المركز الأول عربيا، والتاسع عالميا في مؤشر سهولة ايجاد موظف من ذوى المهارات وفقا لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

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