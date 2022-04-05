قيمة الناتج المحلي الاجمالي لابوظبي تسجل تريليون درهم في 2021

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

كشف مركز الاحصاء في ابوظبي ان تقديراته تشير الى ان اقتصاد الامارة سجل تحسنا في الاداء بشكل ملموس خلال عام 2021 حيث حققت ابوظبي نموا ايجابيا في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالاسعار الثابتة بنسبة 4,1% خلال عام 2021 مقابل عام 2020.

واوضح المركز في مؤشرات اصدرها اليوم ان القطاع غير النفطي قد نما بقيمة 19,7 مليار درهم عام 2021 مقارنة بعام 2020 كما سجلت قيمة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي تريليون درهم تقريبا خلال عام 2021، مشيرا الى ان الناتج المحلي الاجمالي للامارة بالاسعار الثابتة قد حقق معدل نمو ايجابي بلغت نسبته 1,9 % عام 2020.

واضاف المركز ان العديد من الانشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية بالاسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال العام الماضي ابرزها نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك الذي نما بنسبة 23,1% يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21,7%وانشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة بنسبة 19,7% ونشاط الفنون والترفيه والترويح بنسبة 17,3%ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15,3%وانشطة الاقامة والخدمات الغذائية بنسبة نمو 14,7% بينما حقق نشاط النقل والتخزين نموا بنسبة 7% وانشطة الكهرباء والغاز ووالمياه وادارة النفايات بنسبة 6,9 %.



واشار المركز الى ان هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد ونجاح المبادرات الحكومية في تسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي الكامل في الامارة وان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار والاداء الاقتاصدي ساهمت في تعافي الامارة السريع من تداعيات جائحة كورونا كوفيد "19".

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