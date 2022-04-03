إطلاق مجلس شباب "الاتحادية للضرائب" لتطوير جيل جديد لقيادات المستقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق "مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب"، في إطار دعم وتمكين الشباب الإماراتي والاستفادة من أفكارهم ورؤيتهم، وتبني مبادراتهم للارتقاء المستمر بآليات العمل، وإعداد جيل جديد لقيادات المستقبل، وتوفير منصة للأفكار المبتكرة للشباب وربطها مع الإدارة العليا للاستعانة بها في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن "هذه الخطوة الهامة جاءت في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز تمكين الشباب في مختلف القطاعات وتفعيل دورهم، بهدف استثمار طاقات ومواهب الشباب باعتبارهم بناة الحاضر والمستقبل الواعد المشرق الذي نتطلع إليه جميعاً، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات".

وقال: "يأتي هذا التوجه تماشياً مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة التي تعتمد على تميز الشباب وأفكارهم الخلاقة لبناء مستقبل الوطن، وسيتيح المجلس الفرصة لشباب الموظفين المواطنين للمشاركة الفعالة بأفكارهم الابتكارية في صناعة مستقبل الهيئة وتحقيق رؤيتها لتكون هيئة ضريبية رائدة عالمياً تدعم التنوع المالي المستدام".

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أصدرته أمس، أن خطة عمل مجلس شباب الهيئة الاتحادية للضرائب، الذي تم إنشائه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ستضمن عدة مبادرات لتحقيق أهداف المجلس أبرزها تمكين الشباب والتعبير عن آرائهم وتعزيز مشاركتهم في التطوير المتواصل في أنظمة عمل الهيئة الشباب، بما يضمن الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية، وتعزيز قدراتهم القيادية.

وأشارت إلى أن المجلس، سيسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم التمثيل الهادف والفعّال للشباب عبر تشجيعهم على المشاركة والتأثير الإيجابي في إجراءات وقرارات الهيئة، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات وتمثيل الهيئة في الندوات والمؤتمرات الرسمية، وخلق قنوات تواصل فعّالة بين المجلس وشباب الهيئة، وتوفير بيئة أكثر تجاوباً مع تطلعات الشباب من خلال عقد اللقاءات الدورية وإنشاء منصات تفاعلية تضم شباب الهيئة للاستماع إلى أفكارهم، وتنمية قدراتهم على مشاركة أفكارهم بحرية للإسهام بفاعلية في صنع القرارات الرئيسة التي تؤثر على إيجابياً على مجالات عمل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن المجلس، سيوفر الآليات اللازمة لمنح فئة الشباب الركائز الضرورية لفتح المجال لطاقاتها وقدراتها اللامحدودة، عبر إيصال صوت الشباب وتعزيز مساهماتهم وتجهيزهم بالمهارات والمعرفة التي ستفتح أمامهم أبواب الفرص وتتيح لهم المشاركة بفاعلية في صنع القرار، بما يتوافق مع مجالات وتوجهات الهيئة الاتحادية للضرائب.

ولفتت إلى أن المجلس، سيعمل على تقدير الجهود التي يبذلها شباب الهيئة وتعزيز إنجازاتهم وأدائهم المتميز، وتحفيز الالتزام والولاء لديهم وترسيخ دورهم للإسهام في تجسيد وتحقيق رؤية دولة الإمارات، مع التركيز على تعزيز شعورهم بالإنجاز في عملهم لدى الهيئة، وخلق فرص متكافئة للشباب لتحمل مسؤوليات جديدة والارتقاء في درجات السلم الوظيفي وتوفير الأدوات الإرشادية والتوجيهية لهم لتعزيز تطورهم المهني على المديين القصير والطويل، لبناء وتطوير مهارات وقدرات الشباب بشكل مستمر في المجالات الفنية وغير الفنية، ودعمهم لتحسين أدائهم الوظيفي.

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