«دبي المالي» و«بورصة الطاقة» تتعاونان لتطوير منتجات مالية متنوعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع سوق دبي المالي، وبورصة دبي للطاقة، اتفاقية تعاون توفر إطاراً عاماً، يهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية، عبر التطوير المشترك لمنتجات مالية جديدة تُلبي احتياجات قاعدة المستثمرين الضخمة والمتنوعة في سوق دبي المالي، والتي تتجاوز 852 ألف مستثمر. وأفاد بيان بأن المبادرة الجديدة تعكس الالتزام الراسخ من قِبل البورصتين، بتنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، والمدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي، بحضور رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة، أحمد شرف، وذلك خلال فعاليات «يوم المشتقات في دبي»، المنتدى المشترك الذي يُنظمه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع بورصة دبي للطاقة ومجموعة «CME» التي تُعد سوق مشتقات الأكثر تنوعاً عالمياً. ووفقاً للبيان، تُخطط البورصتان لإنشاء مجموعة عمل مشتركة، تُنسق جهودهما، وتستلهم الأهداف الاستراتيجية الرئيسة في دبي، وتركز على التطوير المستمر للأسواق المالية عبر تطوير فرص استثمارية جديدة، تستفيد من قطاع النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي، وتُمكن المستثمرين الأفراد من الاستثمار بصورة مباشرة في أكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطاً بالمنطقة.

وتبعاً لذلك، يخطط سوق دبي المالي لإطلاق مُنتج تجزئة مُشتق من العقود الآجلة لـ«خام نفط عُمان»، العقد الآجل الرئيس لبورصة دبي للطاقة، الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة المهمة من الأصول.

وبحسب البيان، شهدت بورصة دبي للطاقة منذ تدشينها في عام 2007 تداول نحو 18 مليار برميل من «نفط خام عُمان»، وتوفر البورصة من خلال تداول تلك العقود المعيار الأكثر شفافية لأسعار النفط الخام في الشرق الأوسط وآسيا، إذ يُستخدم من قِبل شركات نفط وطنية في كل من عُمان، ودبي، والسعودية، والكويت، والبحرين، لتسعير ما يزيد على 5.5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إن الاتفاقية مع بورصة دبي للطاقة تأتي في إطار جهود سوق دبي المالي، لتنويع فئات الأصول والمنتجات المالية، بما يوفر فرصاً استثماريةً جديدةً لمستثمرينا عموماً، والمستثمرين الأفراد على وجه الخصوص.

بدوره، قال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي، إن الشراكة بين سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة، تُبرز نقاط القوة والفرص المبتكرة التي توفرها أسواق المنطقة والتي يمكن استكشافها انطلاقاً من دبي.

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