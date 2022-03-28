«قمة إنفستوبيا للاستثمار» تدخل الـ «ميتافيرس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «قمة إنفستوبيا للاستثمار»، التي أطلقتها حكومة الإمارات، بالشراكة مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أنها ستكون أول قمة اقتصادية تتم استضافتها في الفضاء الرقمي «ميتافيرس».

وكشفت «قمة إنفستوبيا للاستثمار» أن وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، سيعقد أول مؤتمر صحافي اقتصادي عبر الفضاء الرقمي «ميتافيرس»، خلال يوم القمة، بحيث يتمكن الإعلاميون من دخول هذا العالم الافتراضي، وطرح الأسئلة.

وقال المري: «يسعدني أن أرى (قمة إنفستوبيا) في الفضاء الرقمي (ميتافيرس)، وأن أعقد أول مؤتمر صحافي اقتصادي عبر هذا الفضاء»، لافتاً إلى أن رؤية «إنفستوبيا» تتمحور حول اقتصاد المستقبل، في وقت تأتي فيه تجربة الـ«ميتافيرس» في السياق ذاته، إذ تثري نقاشات القمة حول التطوّرات التقنية في العالم، وتأثيرها في الاقتصاد والاستثمار.

وتمثل «قمة إنفستوبيا» إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين»، التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر 2021، إذ تجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمصارف الاستثمارية، والشركات العائلية، وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم، لإطلاق أفكار، وتوفير الفرص، وتمكين الاستثمارات في المستقبل.

كما تشكل «القمة العالمية للحكومات 2022»، المنصّة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، إذ تستضيف في نسختها الاستثنائية العام الجاري أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 500 من صنّاع القرار وقادة الفكر، والمتخصصون من مختلف القطاعات الحيوية.

• «قمة إنفستوبيا للاستثمار» إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين»، المعلن عنها في سبتمبر 2021.

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