6 تريليون درهم إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الخارجية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» جمال الجروان بأن إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الخارجية وصلت إلى 1.6 تريليون دولار وبما يوازي نحو «6 تريليون درهم» حتى الوقت الراهن.

وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر عقده المجلس أمس في دبي بمناسبة انطلاق المجلس بحلته الجديدة بحضور وزير الاقتصاد رئيس المجلس، عبدالله بن طوق المري، وعضوية 18 شركة إماراتية من كبرى الشركات الوطنية المستثمرة بالخارج، إلى أن «الاستثمارات الإماراتية تتوزع في أكثر من 60 دولة حاليا»، لافتا إلى أن «الإمارات تتصدر في الاستثمارات الخارجية في غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف أن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج واصلت تسجيل معدلات نمو متباينة على الرغم من تداعيات جائحة"كورونا"، حيث كانت حاضرة على المشهد العالمي في وقت الجائحة عبر صناديقها السيادية، والشركات الوطنية الأخرى، لافتا إلى أن"الإمارات سجلت معدلات تعافي قوية على المستويات الاقتصادية من تداعيات الجائحة".

وأوضح أن«الاستثمارات الإماراتية في الخارج شملت العديد من القطاعات، ومن أبرزها الطاقة، والاتصالات، والعقار، والتجزئة، والأوراق المالية، والسندات، والبنوك، والتعدين، والسياحة، والزراعة، والموانئ، إضافة إلى المجالين اللوجيستي والصحي».

وأشار إلى أن تداعيات جائحة «كوفيد19» ألقت بتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ونظرا لهذه المتغيرات؛ تتركز حاليا توجهات الإستثمار في عشرة قطاعات واعدة أهمها: التقنية، الصحة، الغذاء، الخدمات اللوجستية، النقل، الموانئ والبنية التحتية«، لافتا إلى أن«الإمارات تمتلك رؤية واضحة وثاقبة في التوجهات المستقبلية اقتصاديا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news