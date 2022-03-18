«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ 2.4 مليار درهم على 5 شركات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ترسية عقود بقيمة 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار)، لتقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت، ضمن استثماراتها لتعزيز النمو في عمليات الحفر، وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام.

وأكدت في بيان أنه ستتم إعادة توجيه ما يزيد على 65% من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي عبر «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» طوال فترة تنفيذها، وستسهم الشركات التي تمت ترسية العقود عليها في توفير فرص عمل للمواطنين، وإيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً.

وتمت ترسية العقود بموجب اتفاقات إطارية تنافسية على كل من: «شركة هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي» (هاليبرتون)، و«شركة بيكر ميدل إيست» (بيكر)، و«شركة الإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط» (الإمارات الغربية)، و«شركة نسر لخدمات الطاقة»، و«شركة إمجل لخدمات حقول النفط» (إمجل).

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «تدعم عقود خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت، خطط (أدنوك) وجهودها المستمرة للنمو والتوسع في أنشطة الحفر، لتحقيق هدفها، برفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز، وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق للنفط الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون».

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