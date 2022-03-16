بينانس تحصل على رخصة من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت منصة بينانس العالمية الرائدة، اليوم عن حصولها على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية، مما يتيح لها العمل في سوق دبي للأصول الافتراضية وفق نموذج "التطوير والاعتماد وتوسيع النطاق"، حيث تستند الشركة إلى دخولها لسوق دبي لتوسيع حضورها في المنطقة.

وحصلت بينانس على الترخيص لمزاولة نشاطاتها ضمن المرحلة التنظيمية الأولية لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، التي تتضمن إشرافاً تنظيمياً صارماً والامتثال الإلزامي لضوابط مجموعة العمل المالي (فاتف).

ويتيح الترخيص للمنصة العالمية الرائدة تقديم منتجات وخدمات تداول محدودة للمستثمرين والمؤسسات المالية المتخصصة الحاصلين على موافقات مسبقة. ويخضع جميع مزودي الخدمات المرخصين من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للمراقبة بشكل دائم، وصولاً إلى فتح المجال لهم لتقديم خدماتهم للمتداولين الأفراد.

وستؤسس بينانس، إلى جانب عملياتها في مجال تداول الأصول الافتراضية، مركزاً لتقنيات بلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي، لدعم المواهب الجديدة وتطوير منظومة حيوية في هذا المجال في الإمارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بينانس: "يرتبط تطور القطاع العالمي للأصول الإفتراضية وتقنيات بلوك تشين ونموه بتطبيق لوائح تنظيمية عالية المستوى وضمان امتثال مختلف الجهات لها، وهو ما دفع فريقنا ليعمل جاهداً ليبرهن على استيفاء وتخطي شركتنا لجميع المعايير والمتطلبات التي تفرضها الجهات المنظمة، مثل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة".

وأضاف: "تقدّر بينانس أهمية منحها هذا الترخيص وسط هذه البيئة التنظيمية المتطورة، التي تستهدف تطبيق معايير صارمة لضمان الحوكمة والأمن في السوق. وتستند بينانس، في هذا السياق، على خبراتها الطويلة والواسعة في مجال الامتثال للمتطلبات التنظيمية في القطاع، التي تقدمها بشكل تعاوني من خلال نشاطاتها في دبي، مما يعد دليلاً واضحاً على النموذج التشغيلي المتفرّد الذي تقدمه سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للقطاع على الصعيد العالمي".

من جهته، قال مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: "تعد سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الجديدة تأكيداً على ثقة إمارة دبي بالإمكانيات الواسعة التي يحملها هذا القطاع وما يمثله من دافع لتحفيز الاقتصاد المستقبلي عند تنظيمه بشكل صارم ومدروس. ولذا يهدف نظامنا إلى تحفيز التعاون بمختلف أنواعه، وتعزيز الابتكار، وحماية المصالح العامة، وهو الجانب الأكثر أهمية. ويعكس انضمام بينانس إلى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة التزامها بأجندة دبي، الرامية إلى تزويد القطاع العالمي بالثقة النابعة عن الحوكمة المثالية، والتي تستند إلى المسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات العاملة في القطاع والأمان التنظيمي للمجتمع بشكل عام".

وتعد دبي أول اقتصاد عالمي يطبق آلية تنظيمية متخصصة بالأصول الافتراضية، وستعمل على تطوير هذه المنظومة التي تخضع لإشراف سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة مجموعة من القادة العالميين المبتكرين والموثوقين. ويضمن ترخيص تداول الأصول الافتراضية التي منحتها سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لبينانس قدرة المنصة على إدارة عملياتها الإقليمية من دبي ضمن البيئة التنظيمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تخضع لمجموعة شاملة من القوانين والسياسات المطبقة عالمياً.

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