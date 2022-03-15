«الإمارات دبي الوطني» يُطلق موقعاً الكترونياً لدعم الاكتتابات المقبلة في «دبي المالي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق موقع إلكتروني شامل، لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي.



وأفاد في بيان له، بأن هذه المبادرة تواكب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عن خطط الإمارة لإدراج 10 شركات حكومية في سوق دبي المالي، ضمن إطار استراتيجية أشمل للوصول بالقيمة السوقية لأسواق المال في دبي إلى ثلاثة تريليونات درهم.



تسهيلات دفع



وتتيح منصة الاكتتابات العامة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، للمستثمرين في دولة الإمارات الراغبين بالمشاركة في الاكتتابات العامة، إمكانية الدفع الفوري لمبلغ الاكتتاب، مع تسهيل سبل التحويل المصرفي للمستثمرين من خارج الدولة.

ويعزز ذلك، التسهيلات الرقمية التي يقدمها البنك للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية، من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي.

ويسهم الموقع الإلكتروني الجديد في تسهيل عمليات الاكتتاب لقاعدة أوسع من المستثمرين في جميع أنحاء الدولة وخارجها، بما في ذلك متعاملي بنك الإمارات دبي الوطني الحاليين والمتعاملين المحتملين.



نافذة واحدة للاكتتاب

وسيدعم الموقع الإلكتروني التابع للبنك، رحلة المستثمرين في كل خطوة، بدءاً من مساعدة المتعاملين المحتملين على تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات العامة المقبلة، مروراً بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام، بما في ذلك أبرز البيانات المتعلقة بالشركة المصدرة، وتواريخ الإدراج، والسبل المتاحة للاكتتاب، وانتهاءً بتمكينهم من إتمام عمليات الدفع عبر الموقع الإلكتروني نفسه. وتدعم واجهة الموقع عملية الاكتتاب في خمس خطوات بسيطة دون حاجة لاستخدام المعاملات الورقية.



وصول فوري

وأوضحت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أنها أول مجموعة مصرفية في المنطقة تتيح للمستثمرين الجدد، فرصة الوصول الفوري للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية، وتداول الأوراق المالية، وتزويدهم برقم مستثمر وحساب تداول فوريين في سوق دبي المالي، من خلال تعاون استراتيجي بين شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، ذراع خدمات الوساطة والأوراق المالية للمجموعة، وسوق دبي المالي.



مناخ ملائم

وقال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن الأسواق المالية الإماراتية تشهد العديد من التطورات التي تسهم بمجملها في توفير مناخ ملائم للاكتتابات العامة الأولية.

وأضاف: «يسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نتخذ زمام المبادرة لتوسيع قاعدة المستثمرين، عبر إطلاق منصة رقمية بالكامل تدعم رحلة المستثمرين الأفراد من الاكتتاب وحتى الدفع، فضلاً عن أن نكون أول مؤسسة في الدولة تتعاون مع سوق دبي المالي لإصدار رقم مستثمر وحساب تداول فوريين للمستثمرين في دولة الإمارات».



التحول الرقمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي:، حامد علي، إن التحول الرقمي يعد جزءاً لا يتجزأ من الجهود الحثيثة التي يبذلها سوق دبي المالي لمنح المستثمرين وصولاً سلساً إلى السوق، وتبسيط تجربة انضمامهم إليه.

وأضاف: «أسهم الاستثمار المكثف لسوق دبي المالي في الحلول والتحسينات الرقمية المبتكرة، في تمكين أعضاء السوق من لعب دور فعال في استقطاب مستثمرين جدد، استعداداً للاكتتابات العامة الأولية المتوقعة، وزيادة نشاط التداول في السوق».

وتابع: «أدت هذه الجهود إلى زيادة أعداد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي بنسبة 100% خلال عام 2021، ويشكل المستثمرون الأجانب 63% من مجمل أعداد هؤلاء المستثمرين الجدد».

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