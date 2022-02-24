"الاتحاد للطيران" تواصل رحلاتها لموسكو وتتجنب التحليق فوق المجال الجوي الاوكراني

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران أنها مستمرة في رحلاتها الى العاصمة الروسية موسكو في الوقت الحاضر، بمعدل رحلة واحدة يوميا وتواصل تجنب التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني بشكل كامل كما أعادت كإجراء احترازي توجيه رحلاتها بعيداً عن المنطقة الحدودية الواقعة شرق وشمال أوكرانيا بمسافة كبيرة

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران، أن سلامة ضيوف الاتحاد على قمة أولوياتنا. وأضاف المتحدث أنه نظراّ للوضع المتصاعد تواصل الناقلة مراقبة وتقييم مستجدات المخاطر والقيود الجوية كما تعمل الاتحاد للطيران على إطلاع ضيوفها بخصوص أي تغييرات تطرأ على جداول رحلاتهم خلال الأيام القادمة مع مواصلة وضع سلامة الضيوف والطواقم الجوية على رأس أولوياتها."

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