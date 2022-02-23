عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقرّ توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.15 مليارات درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50%، بمقدار (50 فلساً للسهم الواحد)، وبقيمة إجمالية قدرها 3.158 مليارات درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وتفصيلاً، عقد بنك الإمارات دبي الوطني، اجتماع جمعيته العمومية الـ15 افتراضياً أمس. وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2021.

وقال سموه: «نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً بأمان وطمأنينة، ما جعل الدولة في الطليعة من حيث جهود التعافي المبذولة في جميع أنحاء العالم. كما أدى الافتتاح الناجح لمعرض (إكسبو 2020 دبي) إلى تحقيق نمو متوازن ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، في حين أسهم في زيادة القدرة التنافسية الدولية لمدينة دبي وأكّد مكانتها مركزاً للتجارة والاستثمار العالمي.

إن السرعة والكفاءة التي أبدتها دولة الإمارات في إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2021، كان لها أبلغ الأثر في إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد، وجعله في وضع جيد للاستفادة من انتعاش الأنشطة التجارية العالمية خلال العام».

وأضاف سموه: «تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من إحراز نتائج مالية قوية لعام 2021 والتي انعكست من خلال تحقيق نمو بنسبة 34% في صافي الأرباح ليصل إلى 9.3 مليارات درهم. ونحن في بنك الإمارات دبي الوطني لانزال نولي اهتماماً بالحفاظ على سلامة عملائنا وزملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمع. وفي موازاة إقبال العملاء المتزايد على استخدام القنوات الرقمية خلال جائحة (كوفيد-19)، فقد قمنا بتسريع وتيرة الاستثمار في المشهد الرقمي وفي شبكتنا الدولية لدعم النمو المستقبلي».

وتابع سموه: «من خلال جهودنا المبذولة وحرصنا الدائم على أن نكون من الأوائل في تبني القنوات المصرفية الرقمية والابتكار واتباع أفضل الممارسات، واصلت المجموعة حصد العديد من الجوائز التقديرية العالمية المرموقة. ففي عام 2021، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة (أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة) للسنة السابعة على التوالي، وجائزة (أفضل بنك في الشرق الأوسط)، وذلك خلال حفل توزيع جوائز (يوروموني للتميز 2021). كما حصلت مكاتبنا الدولية على جوائز تقديرية، وفازت فروعنا في السعودية بجائزة (أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية)، من مجلة (إنترناشيونال فاينانس) لعام 2021. وأسهمت العمليات الدولية بنسبة 38% من إجمالي الدخل في عام 2021».

وأضاف سموه: «إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة. ولايزال التوطين يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا، واستجابة للبرنامج الحكومي الاتحادي (نافس)، الذي تم الإعلان عنه جزءاً من (مشاريع الخمسين) في الدولة للمساعدة في دمج الإماراتيين في القطاع الخاص، أطلقنا برنامج النخبة الجديد الخاص بنا الذي يحمل اسم (رواد)، ويهدف إلى إعداد وتهيئة الجيل المقبل من القادة المستقبليين في المجموعة. ويُعدّ هذا أكبر استثمار تقوم به المجموعة على الإطلاق في برنامج واحد لتنمية وصقل المواهب. ونحن فخورون بأن نكون من بين أكبر الشركات التي توظف إماراتيين في الدولة».

ووافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50%، (بمقدار 50 فلساً للسهم الواحد)، وبقيمة إجمالية وقدرها 3.158 مليارات درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي الدخل 23.8 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما بلغ إجمالي الأصول 687 مليار درهم لتنخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام 2020.

أحمد بن سعيد:



• «استجابة لبرنامج (نافس)، أطلقنا (رواد)، لإعداد وتهيئة الجيل المقبل من القادة المستقبليين في المجموعة».

• «(رواد) أكبر استثمار تقوم به المجموعة على الإطلاق في برنامج واحد لتنمية وصقل المواهب».

«الإمارات الإسلامي» يحقق نتائج استثنائية خلال 2021

عقد «الإمارات الإسلامي»، الاجتماع السنوي الـ46 لجمعيته العمومية افتراضياً نظراً للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ«كوفيد-19». وقدّم خلاله رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وتعليقاً على أداء «الإمارات الإسلامي»، قال هشام عبدالله القاسم: «نجح الإمارات الإسلامي بتحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2021. وسجل المصرف في سوق تنافسية، أداء قوياً، محققاً صافي ربح بلغ 823 مليون درهم خلال العام، ويؤكد هذا الإنجاز على مرونة المصرف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي».

وأضاف القاسم: «يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات والإسهام في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».

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