بيع "الحمرا مول" إلى "الدار العقارية" في صفقة قيمتها 410 ملايين درهم

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت "الحمرا" شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في رأس الخيمة بيع أحد أصولها الرائدة في قطاع التجزئة "الحمرا مول" إلى "الدار العقارية - الدار - " مقابل 410 ملايين درهم.

يتألف "الحمرا مول" من طابقين "أرضي وطابق أول" ويمتد على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع و يلبي احتياجات المقيمين والسياح على حد سواء.

وتؤكد هذه الخطوة على سجل "الحمرا" الحافل بالنجاح في تشييد أصول عقارية تقدم قيمة كبيرة ضمن مواقع رئيسية في رأس الخيمة، وتتمتع في ذات الوقت بقدرة كبيرة على استقطاب أفضل المستثمرين والمطورين إلى الإمارة.

وقال بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ "الحمرا": "نظرا للمقومات الحيوية التي تتمتع بها رأس الخيمة والتي تعزز آفاقها الاقتصادية الرحبة، فإن إقبال شركات من خارج الإمارة على ضخ الاستثمارات فيها بات أمرا طبيعيا.. وباعتبارنا شركة متخصصة في تأسيس تجارب الحياة المتفوقة في الإمارات الشمالية و مطورا رائدا في رأس الخيمة ومساهما رئيسيا في إرساء دعائم المشهد الحضري في الإمارة نرحب دوما بالاستثمارات الاستراتيجية التي ستضيف قيمة ملموسة على اقتصادها ككل".

وأضاف : " تؤكد خطوة "الدار العقارية" المتمثلة في تأسيس استثمار لها في رأس الخيمة على بيئة الأعمال الجذابة في الإمارة و التي تمتاز بالانفتاح و الشفافية في مزاولة الأعمال وقدرتها على تمهيد طريق جميع المستثمرين لتحقيق النمو والتطور.. مشيرا إلى أن هذه الصفقة سترسخ موقع الإمارة على الخارطة العالمية وستخلق مزيدا من فرص الاستثمار في قطاعات عديدة".

وتولت "جي سكوير كابيتال" دور المستشار في صفقة "الحمرا مول"، وشركة "دي دبليو اف الشرق الأوسط" دور المستشار القانوني.

وتتمتع إمارة رأس الخيمة بمقومات عديدة تعزز سمعتها كوجهة مجدية للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وتبرز فيها مزايا فريدة على غرار مجتمعها المتنوع ومستويات السلامة وبيئتها الاستثنائية بالمجمل التي تجعل منها مكانا مثاليا للتمتع بالمعيشة الرغيدة.

وتعتبر الجودة العالية والبنية التحتية ذات التكلفة الميسورة مرتكزات رئيسية لتفرد الإمارة فيما تحقق رأس الخيمة التوازن المثالي بين قابلية توسيع الأعمال وإدارة المخاطر والأرباح المجزية في ميادين الاستثمار.

وتهدف "الحمرا" إلى منح سكان الإمارة وزوارها والسياح على حد سواء أفضل أنماط الحياة إلى جانب أرقى تجارب التجزئة والضيافة والسياحة، وذلك عبر إنشاء المشاريع الجديدة وضخ الاستثمارات وتوقيع صفقات البيع وإبرام علاقات التعاون مع أفضل مزودي الخدمات حول العالم.

ويمكن للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار في دولة الإمارات الاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة في رأس الخيمة والتي تتميز بعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي وحرية إعادة كامل رأس المال والأرباح.

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