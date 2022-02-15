جوائز «غلفود للابتكار» تكرّم الشركات الرائدة في قطاع الأغذية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّم معرض «غلفود»، مجموعة من المشاركين الذين قدموا أبرز الابتكارات والحلول المصمّمة للارتقاء بالقطاع نحو مستوياتٍ جديدة. وشهدت نسخة هذا العام من جوائز «غلفود للابتكار» مستوى غير مسبوق من المنافسة مع مشاركة ما يزيد على 300 جهة عارضة من 39 دولة، حيث تنافست لتقديم حلول مبتكرة وجريئة لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، خصوصاً وسط التحولات السريعة التي يشهدها.

وفازت شركة «ترتوليا بروجا» للمشروبات بجائزة أفضل تأثير لتصميم الغلاف ضمن فئة المنتجات المستدامة عن مشروبات سان ماركو وسان رامون. كما حصدت مجموعة أولام الدولية المحدودة، جائزة المنتج المستدام الأكثر تأثيراً. وحصدت «سبينوسي»، الشركة الإيطالية المتخصصة بإنتاج الباستا المحضّرة على الطريقة المنزلية، جائزة منتج الصحة والعافية النباتية الأكثر ابتكاراً. وفازت شركة «كينج كوفي سيرفيس» المحدودة، ومقرها لاتفيا، ضمن فئة المشروب الأكثر ابتكاراً. وحصدت شركة «كوكيريكي» الفرنسية جائزة المنتج المبرّد أو المجمّد الأكثر ابتكاراً عن منتجها من التونا النباتية بالكامل. بينما حصلت شركة «فونتيرا» النيوزيلندية على جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً من مشتقات الألبان. وفي الوقت ذاته، فاز مركز التجارة الدولي بجائزة المنتج العضوي الأكثر ابتكاراً عن كبسولات زيت بذور البطيخ الأحمر الفريدة من نوعها. وحصدت الشركة البرتغالية «كاروب وورلد برتغال» المحدودة والمتخصصة بالمنتجات المحضّرة من الخرنوب، جائزة المنتج الحلال الأكثر ابتكاراً.

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