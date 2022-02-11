حمدان بن زايد يضع حجر الأساس لمصنع «بروج 4» في الرويس

المصدر: الرويس ■ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن «دولة الإمارات ماضية في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة والصناعة، والتقدّم نحو تنويع الاقتصاد، وبناء مستقبل مستقر ومزدهر لأجيال المستقبل، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

جاء ذلك، خلال قيام سموه بوضع حجر الأساس لمنشأة «بروج» التوسعية الرابعة «بروج 4» في مجمع الشركة لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس بأبوظبي، الذي تبلغ كلفته 22 مليار درهم (6.2 مليارات دولار أميركي).

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تفاصيل مشروع «بروج 4»، الذي سيلعب دوراً بارزاً في الاستجابة للنمو المتوقع في طلب العملاء على «البولي أوليفينات» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى تزويده منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في الرويس بالمواد الأولية المهمة. وأثنى سموه على فريق العمل في شركتي «أدنوك» و«بورياليس»، وأشاد بجهودهما المشتركة المبذولة في سبيل تعزيز المسيرة التنموية لـ«بروج».

ونوّه سموه بدور «بروج» في تطوير صناعة البتروكيماويات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، وسياساتها في التنويع الاقتصادي.

ويأتي مشروع التوسعة «بروج 4» بعد تأكيد قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع في نوفمبر 2021، حيث سيسهم المصنع الجديد في تمكين المرحلة المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي.

وسيقوم مصنع «بروج 4»، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله بنهاية عام 2025، بإنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من «البولي إيثيلين»، ما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية لشركة بروج إلى 6.4 ملايين طن، ويجعل «بروج» أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان الجابر: «نتلقى اهتماماً كبيراً من قبل مستثمرين محليين ودوليين، يبدون رغبتهم في عقد شراكات معنا ليسهموا في تعزيز نمو وتطوير أعمالنا في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات في الرويس.

وسيسهم مصنع (بروج 4) في تعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتسريع مبادرات دعم برنامج القيمة المحلية المضافة، وذلك مع الاهتمام الدائم بمعايير الصحة والسلامة والاستدامة، حيث يجري حالياً إعداد دراسة حول إنشاء وحدة لالتقاط الكربون من شأنها تقليص الانبعاثات الكربونية لهذا المشروع».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بورياليس»، توماس غانغل: «نعتبر (بروج 4) إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة الأعمال والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين (بورياليس وأدنوك)، حيث يعكس مشروع التوسعة الجديد هذا حرصنا والتزامنا المشترك بمواصلة توفير الدعم لعملائنا في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وتزويدهم بحلول البولي أوليفينات المستدامة والمتنوعة التي تلبي احتياجاتهم المستقبلية».

وسيستخدم مصنع «بروج 4» الجديد تقنية (Borstar) المرخصة من «بورياليس» لإنتاج مجموعة منتجات تركز على الاستخدامات المعمّرة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والتغليف المطور والزراعة.

وتم تصميم هذه المنشأة الجديدة أيضاً للاستفادة من مبادرات أدنوك في مجال الطاقة النظيفة، التي تم الإعلان عنها أخيراً، بما يسهم في خفض انبعاثات الكربون في عملياتها من خلال الحصول على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة في أبوظبي.

وخلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للرويس، قام بتدشين «نادي الظنة للغولف»، الذي يضم ملعباً بتسع حفر، وبمساحة 3160 متراً تقريباً من تصميم «إنترناشيونال غولف ديزاين».

• مصنع «بروج 4» سيقوم بإنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من «البولي إيثيلين».

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