«جمارك دبي» تحل 390 حالة نزاع ملكية فكرية في 2021

كشفت دائرة جمارك دبي أن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت بحلها في العام 2021 بلغ 390 حالة نزاع شملت 14 مليوناً و788 ألف قطعة من البضائع المقلدة، لافتة إلى إعادة تدوير 2.112 مليون قطعة من البضائع المقلدة لـ221 علامة تجارية، كما تم تسجيل 437 علامة تجارية و189 وكالة تجارية لدى الدائرة.



أنشطة توعوية

وأفادت الدائرة في بيان لها بأنها دعمت جهودها في حماية المجتمع من البضائع المقلدة، بالأنشطة التوعوية التي نظمتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في العام 2021، إذ أقامت الإدارة ثماني فعاليات توعوية مجتمعية، و11 فعالية توعوية للمدارس والجامعات، كما نظمت 10 ورش عمل لمكافحة البضائع المقلدة، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.



تطوير الأداء

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، يوسف عزير مبارك: «نتقدم باستمرار في تطوير أدائنا بالتصدي للبضائع المقلدة، ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية المعنية، وعبر التنسيق الدائم مع أصحاب العلامات التجارية».

وأضاف: «نحرص على نشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم محاضرات توعويه خاصة بالملكية الفكرية لجميع الفئات المجتمعية، مع الاستمرار بإقامة ورش عمل تثقيفية للمفتشين والموظفين الجمركين في (جمارك دبي)، والدوائر الجمركية والحكومية، لتعزيز المعرفة بطرق التعرف على البضائع المقلدة».



مكافحة التقليد

وتابع مبارك: «تسهم جهودنا في حماية حقوق الملكية الفكرية، بدعم قدرة المجتمع على مكافحة البضائع المقلدة، كما تعزز هذه الجهود مساعي دولة الامارات لتطوير اقتصادها من خلال جذب المستثمرين من أنحاء العالم، عبر توفير مزايا تنافسية رئيسية في اقتصادنا الوطني، من أهمها ضمان التجار والمستثمرين لعائداتهم المالية، عبر حماية علاماتهم التجارية من البضائع المقلدة لهذه العلامات، ولذلك نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في التصدي للبضائع المقلدة، وتوعية الجمهور بأضرارها الصحية والبيئية والاقتصادية».

ولفت إلى أن الدائرة عززت تصديها للبضائع المقلدة، بالعمل على حماية البيئة من مخاطر إتلافها، عبر عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، انطلاقاً من الالتزام بتحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر.

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