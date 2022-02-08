53 مليار درهم حجم قطاع التأمين في الإمارات بحلول 2026

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توقع تقرير لشركة «ألبن كابيتال» أن تظل الإمارات أكبر سوق للتأمين على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تزايد حصتها من 44.6% في عام 2021 إلى 46.5% بحلول 2026، مشيراً إلى أن يصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 14.4 مليار دولار (53 مليار درهم) بحلول العام نفسه.

وتفصيلاً، أعلنت «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات الاستثمارية المصرفية ومقرها دبي، عن إطلاق أحدث تقرير لها عن صناعة التأمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، أمس. ويوفر التقرير نظرة شاملة عن قطاع التأمين الخليجي، والاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه القطاع.

وجرى إطلاق التقرير، خلال ندوة افتراضية، تلتها جلسة نقاشية ضمت كلاً من العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، كريشنا داناك، والأمين العام لاتحاد التأمين الخليجي، فريد لطفي، ورئيس مجلس إدارة شركة «ريسك إكستشينج دي آي إف سي ليمتد»، أفتاب حسن، إلى جانب العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، سمينا أحمد، والتي تولّت إدارة الندوة الافتراضية.

ومن المتوقع أن تظل الإمارات أكبر سوق للتأمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد حصتها من 44.6 % في عام 2021 إلى 46.5% بحلول 2026.

ويقدر أن يصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 14.4 مليار دولار (53 مليار درهم) بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1% من عام 2021.

ويقدر أن تشهد شريحة التأمين على غير الحياة بالإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب 4.3% إلى 11 مليار دولار بحلول 2026.

وسيدعم نمو قطاع التأمين في الإمارات عوامل عدة منها النمو في الأقساط من خطوط التأمين الإلزامية للصحة والمركبات، إلى جانب الزيادة الإجمالية في الأصول القابلة للتأمين نظراً لانتعاش الأعمال وتطوير مشروعات بنية تحتية واسعة النطاق. وبالإضافة إلى المشروعات الحكومية الضخمة، يسهم العديد من مشروعات القطاع الخاص بجانب خطط الإنفاق والاستثمار الحكومية في تجديد التفاؤل بالسوق الإماراتية.

ويساعد معرض «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز الطلب وتدفقات السياح إلى البلاد، وبالتالي دعم قطاع التأمين المحلي، فضلاً عن تسارع النمو عبر قطاعات الإنشاءات، والبيع بالجملة والتجزئة، والسفر والسياحة بالدولة. ومن المتوقع أن يظل إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على غير الحياة في الإمارات المساهم الأكبر بحصة 54.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2026.

ويقدر أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب 3.6% إلى 3.5 مليارات دولار بحلول 2026، مدفوعة بالزيادة السكانية وتزايد مستوى الوعي بأهمية التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة. كما تطرح شركات التأمين في الإمارات منتجات تأمين على الحياة مبتكرة، تدمج التقنيات الرقمية عبر سلسلة القيمة. ومن المرجح أن تدفع مثل هذه الإجراءات بنمو شريحة التأمين على الحياة في البلاد.

وكنتيجة لذلك، من المؤكد أن تحافظ الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن يسهم إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة في الإمارات بنحو 76.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2026.

• نمو القطاع مدعوم بعوامل عدة كنمو الأقساط وانتعاش الأعمال وتطوير مشروعات بنية تحتية.

• %46.5 الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من سوق التأمين على مستوى دول التعاون بحلول 2026.

دول التعاون

قالت العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، سمينا أحمد: «من المتوقع أن يستأنف قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي شهد تباطؤاً منذ اندلاع الوباء، نموه على خلفية انتعاش متوقع للاقتصاد، وتجدّد الثقة بقطاع الأعمال وخطط التنويع الاقتصادي القوية التي تعتمدها بلدان الخليج العربي. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تعطي إعادة افتتاح قطاع السياحة وإقامة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 وكأس العالم للفيفا 2022، دفعة إضافية للنمو في المرحلة المقبلة».

الدمج والاستحواذ

قال العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، كريشنا داناك: «ظلّت عمليات الدمج والاستحواذ ضمن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مزدهرة خلال عام 2020. ومع إعادة افتتاح الاقتصادات، شهد عام 2021 بعض الانتعاش في قطاع الأعمال، ما أدى إلى عودة نشاط الاستحواذات والاندماجات.

ومن المرجح أن يتجه التركيز نحو الفرص المولّدة للقيمة مع قيام الشركات الكبرى باستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهذا التوجه لن يعزز القدرات التنافسية فحسب، بل سيشجع على استحداث منتجات جديدة».

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