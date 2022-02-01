إنجاز 2137 مبنى جديداً في دبي خلال 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي، خلال عام 2021 وصل إلى 2137 مبنى جديداً.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد توزعت تلك المباني الجديدة بين 1163 مبنى لـ«فلل خاصة»، و367 مبنى «متعدد الطوابق»، و326 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و184 مبنى عاماً، فضلاً عن 97 مبنى صناعياً.

ووفقاً للإحصاءات، فقد تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 54.4% من الإجمالي، تلتها المباني المتعددة الطوابق بنسبة 17.2%، ثم الفلل الاستثمارية بحصة 15.3%، والمباني العامة بنسبة 8.6%، مقابل 4.5% للمباني الصناعية.

بدورها، استحوذت «الفلل الخاصة والاستثمارية» معاً على نسبة 69.7% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ1489 مبنى.

ووصل إجمالي عدد المباني المنجزة خلال يناير الماضي إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى في فبراير، و215 مبنى في مارس، و205 مبانٍ في أبريل، و189 مبنى في مايو، و222 مبنى في يونيو.

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