«ذا ديستنكشن».. مبنى من 53 طابقاً.. ووحدات مخدومة بالكامل

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «ذا ديستنكشن» مبنى سكنياً من 53 طابقاً وارتفاع يبلغ 195 متراً. يقع المبنى في منطقة «وسط مدينة دبي» النابضة بالحياة، ويضم مجموعة متنوّعة من الشقق المخدومة، ووحدات «بنتهاوس».

تم الانتهاء من المشروع في عام 2016، وتم تطويره بواسطة «شركة داماك العقارية»، ويضم مرافق عدة، مثل ناد رياضي ومسبح و«سبا» و«جاكوزي»، كما يوفر خدمة صف السيارات، وخدمات الاستقبال.

يوفر «ذا ديستنكشن» شققاً من فئات: استوديو، وغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف، فضلاً عن فئة «بنتهاوس» من أربع غرف.

يصل إيجار الشقق من فئة الاستوديو إلى نحو 70 ألف درهم سنوياً، فيما تراوح إيجارات الشقق من غرفة نوم بين 85 و90 ألف درهم سنوياً، ومن غرفتين بين 125 و160 ألف درهم سنوياً.

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