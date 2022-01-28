تصريح من "الاتحاد للطيران" حول السفر الى "جوهانسبرج"

المصدر: عبير عبد الحليم ــ ابوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم، عن استئناف رحلاتها بين أبوظبي وجوهانسبرغ، وذلك ابتداءً من 3 مارس 2022. وذلك تماشيا مع التوجيهات الاخيرة الصادرة عن حكومة الامارات بخصوص استئناف السفر الى عدد من الدول الافريقية

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران أنه على المسافرين القادمين من جوهانسبرغ التقدم بنتيجة فحص PCR سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، واجراء فحص سريع في المطار قبل 6 ساعات من موعد اقلاع رحلتهم، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي.

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