مصطلح في العناوين.. التصحيح في سوق الأوراق المالية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

التصحيح في سوق الأوراق المالية هو انخفاض بنسبة 10% أو أكثر في سعر الورقة المالية من أحدث ذروتها. ويمكن أن تحدث التصحيحات للأصول الفردية، مثل الأسهم، والسندات الفردية، ومؤشر يقيس مجموعة من الأصول. وقد يقع أحد الأصول أو المؤشر أو السوق في حالة تصحيح إما لفترة وجيزة أو لفترات طويلة. ومع ذلك، فإن متوسط تصحيح السوق قصير الأجل يستمر بين ثلاثة وأربعة أشهر.

يستخدم المستثمرون والمتداولون والمحللون طرق الرسم البياني للتنبؤ بالتصحيحات وتتبعها. ويمكن أن يؤدي العديد من العوامل إلى التصحيح، من تحوّل اقتصادي كلي واسع النطاق إلى مشكلات في خطة إدارة شركة واحدة.

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