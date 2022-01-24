اختراق حساب تويتر لبورصة عملات مشفرة من قبل "موظف ساخط"

المصدر: مدحت السويفي- دبي

أفاد موقع كوين تليجراف أن حساب تويتر الخاص ببورصة العملات المشفرة الروسية "لاتوكن" قد تم اختراقه من قبل مخترق بدأ في نشر مزاعم بأن البورصة هي عملية احتيال. ووفقًا للمنشورات التي نشرها المخترق.

وقام المخترق بتغيير صورة الملف الشخصي للحساب إلى صورة تحذير من الاحتيال مع تعديل السيرة الذاتية على تويتر إلى "لاتوكن منصة احتيال رائدة!".

وعلل المخترق أسباب اختراقه للمنصة بأن البورصة تعامل الموظفين بشكل غير عادل كما أنها تطرد الموظفين دون سبب.

كما اتهم المخترق البورصة بمحاولة "احتيال الأموال من المشاريع" عن عمد ووعد بنمو بنسبة ١٠٠٪ إلى ٥٠٠٪ دون تحقيق ذلك. كما وصف المخترق مؤسس لاتوكن "فالانتين بريوبرازينسكي" بأنه "كاذب" و "بائع محتال".

ردًا على الحادث، نشر حساب تيليغرام الرسمي لشركة لاتوكن تحديثًا يخبر مستخدميها بالاختراق. وقالت البورصة إنها تعتقد أن الاتهامات كانت من فعل "موظف ساخط" وأن فريقهم على اتصال بدعم تويتر لإصلاح المشكلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news