«ذا لوفتس».. مجمع سكني تجاري في منطقة «داون تاون»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مجمع «ذا لوفتس» المكون من ثلاثة أبراج، واحداً من أهم المشروعات التي أنشأتها «شركة إعمار العقارية» في منطقة «داون تاون».

تم إطلاق المشروع في عام 2005، وبدأ تسليم الشقق السكنية من استوديوهات ووحدات مكونة من غرفة وغرفتي نوم عام 2009.

يقع المشروع على مقربة من منطقة دبي المالية، والوجهات الترفيهية الشهيرة. كما تطل الشقق فيه على سوق البحار و«برج بارك».

يُعد «لوفتس سنترال دبي»، البرج المركزي في المجمع، ويمتاز بأنه أقل ارتفاعاً مقارنةً بالبرجين الآخرين، ويتألف من 32 طابقاً و149 شقة جاهزة تختلف بمساحاتها وتصاميمها، في ما يتكون كل من برج «ذا لوفتس شرق» و«ذا لوفتس غرب» من 36 طابقاً و174 شقة.

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