نصائح من "تنظيم الاتصالات" لتجنب الاحتيال وسرقة بيانات المشتركين

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

حذرت هيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية مشتركي الاتصالات في الدولة من الوقوع ضحايا للاعلانات المخادعة التي تنشر على مواقع الانرتنت ومواقع التواصل الاجتماعي

وطالبت المشتركين بعدم الضغط على الروابط التي تعد بمكافات ومزايا كاذبة الا بعد التحقق تماما من صحة هذه الروابط والجهات التي تصدرها محذرة من ان فتح هذه الروابط يعرض معلومات المشتركين للاختراق

كما دعت الهيئة المشتركين للتاكد من مصادر البريد الالكتروني قبل الضغط على الروابط لتجنب عمليات الاحتيال والنصب الالكتروني محذرة من سرقة بيانات المشتركين في حال فتح بريد الكتروني من مصدر غير موثوق

كما دعت الهيئة من المشتركين الى عدم حفظ كلمة السر الخاصة بهم في متصفح الانرتنت لاحتمال تعرضها للاختراق

وتطالب «تنظيم الاتصالات» المشتركين في خدمات الاتصالات بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع مجهولين تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات احتيال كما تشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعدم مشاركة البيانات الشخصية إلا بعد التحقق من هوية الأشخاص الذين تتم مشاركة البيانات معهم وأهداف ذلك حتى لا يقعوا في فخ عمليات احتيال أو استخدام للبيانات لأهداف غير مشروعة.

واشارت الى أن مشاركة البيانات يزيد من إمكانية تعرض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس واحتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ما يعرّض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية سواء كانت معلومات أو صوراً أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news