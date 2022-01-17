"أدنوك" تصدر بيانا حول حادث محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة "مصفح"

المصدر: أبوظبي - وام

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنه في حوالي الساعة 10 من صباح هذا اليوم اندلع حريق في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة "مصفح" بأبوظبي والذي نتج عن الحادث الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها اليوم.. " فور وقوع الحادث سارعت فرق الاستجابة والطوارئ والدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى فريق الاستجابة للطوارئ في أدنوك، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده".

وأعربت أدنوك عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث واصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم وحالياً تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث.

وتتقدم أدنوك بأصدق التعازي لعائلات وأقرباء المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للزملاء المصابين وتؤكد بأنها تعمل مع السلطات المختصة لمتابعة التحقيقات لمعرفة وتحديد أسباب الحادث.

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