32 مبادرة وفعالية في «أسبوع جمارك الإمارات الخامس 2022»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت دائرة جمارك دبي أنها ستطلق «أسبوع جمارك الإمارات الخامس 2022»، تحت شعار «رواد التحول الرقمي الجمركي» خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، في إطار احتفالها باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير الجاري.

ويشهد الأسبوع تنظيم 32 مبادرة وفعالية متنوّعة تطلقها 13 إدارة ومركزاً جمركياً مشاركاً في فعاليات الأسبوع الذي سيشهد كذلك إطلاق أربعة مشروعات رئيسة على مستوى الدائرة.

وستبدأ الفعاليات بحفل افتتاح افتراضي تنظمه «جمارك دبي»، كما تشمل فعاليات الأسبوع تنظيم «منتدى اليوم العالمي للجمارك» في 26 يناير، الذي يتضمن جلسة حوارية لمناقشة التطورات المستقبلية في التحول الرقمي الجمركي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الجمركية الدولية، ودول الشركاء التجاريين الأساسيين في تجارة دبي الخارجية.

وستشهد الجلسة الحوارية عرضاً لإنجازات مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»، ولدور التكامل الأمني بين الجهات الحكومية بالإمارات في حماية المجتمع، كما ستعرض «جمارك دبي» خلال الجلسة رؤيتها المستقبلية لتطور الخدمات الجمركية الرقمية.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي» الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن فعاليات الأسبوع في العام الجاري تكتسب أهمية مضاعفة مع انطلاق دولة الإمارات نحو الـ50 عاماً المقبلة من عمر الاتحاد، بعد أن احتفلت الدولة بعيد الاتحاد الـ50، وأطلقت قيادتنا «مشاريع الخمسين» لرسم خارطة الطريق الجديدة، ولذلك تأتي فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس لتتوج جهودنا الهادفة إلى المحافظة على الصدارة العالمية التي حققناها في مجال العمل الجمركي، وتدعم خططنا ومبادراتنا لإسعاد المتعاملين عبر مشاركتهم معنا في مشروعات التطوير التي تنفذها الدائرة على طريق تقديم نموذج عالمي متفرد في إنجاز التحوّل الرقمي الجمركي.

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