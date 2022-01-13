«دبي للتأمين» تعيّن 57 مواطناً.. وترفع معدّل التوطين فيها إلى 34%

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للتأمين، عن تعيينها 57 مواطناً في فريق عملها منذ ديسمبر 2021، في خطوةٍ قالت عنها الشركة إنها تجسد التزامها بجهود الحكومة الرامية إلى زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص.



وأفادت الشركة في بيان لها، بأن الفريق الجديد من المواطنين يضمّ ثلاثة مديرين، و11 مشرفاً إدارياً، و32 باحثاً قانونياً، ومبرمج كمبيوتر واحداً، و10 وكلاء خدمة متعاملين، ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في «دبي للتأمين» إلى 82 موظفاً.



وقال الرئيس التنفيذي في «دبي للتأمين»، عبد اللطيف أبو قوره، إنه «وتماشياً مع استراتيجية التوطين في الدولة، فقد عملنا على زيادة معدّل التوطين من 18% إلى 34%».

وأضاف: «هناك موظفون من 20 جنسية مختلفة يعملون في (دبي للتأمين)، ومع انضمام 57 موظفاً مواطناً جديداً إلى فريقنا المتنامي، فقد أصبح المواطنون يشكلون المجموع الأكبر في أعداد الموظفين، ما يشكل بالطبع إنجازاً كبيراً لشركة وطنية مثل (دبي للتأمين) التي تفخر بجذورها الإماراتية».



ووفقاً لبيان الشركة، فقد ضاعفت «دبي للتأمين»، في السنوات الماضية، جهودها لجذب أصحاب المواهب من المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم، ليسهموا في دعم اقتصادهم الوطني.

وفي عام 2021، قامت الشركة بترقية 18 موظفاً مواطناً من باحثين قانونيين إلى مشرفين إداريين، تقديراً منها لمساهماتهم القيّمة في الشركة.



وأكدت «دبي للتأمين» مجدّداً مكانتها، كوجهة عمل مفضلة تعكس قيم الدولة القائمة على الوحدة والانفتاح والتسامح والمساواة، لاسيما مع حرصها الشديد على تحقيق المساواة بين الجنسين فيها.



ولفتت إلى أنها تسعى لأن تكون من بين أولى الشركات التي تحقّق رؤية الدولة للحياد المناخي 2050 ومواكبتها هذه المبادرة الاستراتيجية، من خلال تأسيس لجنةٍ داخلية مكلفة بوضع مخطط بيئي واجتماعي وحوكمة سنوي.



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