«دبي للسلع المتعدّدة» يستقطب 2485 شركة جديدة إلى الإمارة في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعدّدة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة في تجارة السلع والمشروعات، عن تحقيق أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه، إذ استقطب المركز 2485 شركة جديدة إلى دبي في عام 2021، وسجل أفضل أداء له في أشهر: يونيو، أغسطس، سبتمبر، ونوفمبر، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 20 ألف شركة.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن هذا الأداء القياسي يأتي بعد أن حقق أيضاً أداءً استثنائياً خلال عام 2020 مع انضمام 2025 شركة جديدة إلى منطقته الحرة.

شركات جديدة

ووفقاً للبيان، فقد نجح «دبي للسلع المتعددة» في استقطاب شركات جديدة من مجموعة واسعة من القطاعات، بعد ما شهده من طلب قوي من الأسواق الدولية، فضلاً عن توسعه في مراكز السلع المختصة التابعة له، وإطلاق مركز «كريبتو». كما سجل إقبالاً كبيراً من الأسواق الرئيسة المستهدفة منها الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وروسيا، ما يعكس استمرار جاذبية دبي وجهة رائدة للتجارة، وسهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية.

نمو كبير

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «المركز شهد خلال عام 2021 نمواً كبيراً في مختلف جوانب أعماله، في وقت يبقى فيه التركيز منصباً على ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة ومفضّلة عالمياً لممارسة الأعمال للشركات من مختلف القطاعات».

وأضاف: «يعكس هذا الأداء غير المسبوق، القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات المسجلة فيه، من خلال مرافقه المتميزة، وخدماته عالية الجودة، والتقدم الكبير الذي يتحقق في القطاعات الناشئة، مثل مجال تقنيات التشفير، إذ لمست شخصياً خلال العام الماضي، كيف تتقاطع تقنيات التشفير عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يجعلني فخوراً بريادة المركز في دعم تطوّر هذا المجال الواعد في دبي».

وتابع: «منذ عام 2018 وحتى 2021، انضمت 8347 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة. وكانت بيئتنا الداعمة لنمو وازدهار التجارة، التي طوّرناها وعززناها استراتيجياً على مدى عقدين، مسهماً رئيساً في ما وصلت إليه دبي من ثقل اقتصادي كبير».

وجهة مفضلة

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «لقد باتت منطقتنا الحرة وجهة مفضلة لأكثر من 20 ألف شركة، ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بمستوى خدماتنا وحلولنا، ويشجعنا على بناء شراكات جديدة مثمرة، وتعزيز نمو التدفقات التجارية عبر دبي».

وتابعت: «نحضّر حالياً لعدد من المشروعات المهمة للعام الجاري، بما في ذلك (مؤتمر دبي للماس) في غضون سبعة أسابيع من الآن، وإطلاق النسخة التالية من تقرير (مستقبل التجارة) في وقت لاحق من العام الجاري».

تقنيات التشفير

وأشار مركز دبي للسلع المتعددة إلى تدشينه، بالشراكة مع «كريبتو فالي لابز» رسمياً، «مركز كريبتو» الذي يوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير و«بلوك تشين».

ويقع المركز في «برج الماس»، وقد بات وجهة رائدة على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير و«بلوك تشين».

وفي أبريل 2021، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية بيع وشراء أرض مع شركة «ريت ديفيلوبمنت» لتأسيس أكبر منشأة لتكرير المعادن الثمينة وتنقيتها وتخزينها، والأولى التي تكون قائمة بالكامل على تقنيات «بلوك تشين» في منطقة الخليج العربي. وستختص المنشأة الجديدة بتنقية المعادن الثمينة وتخزينها، بما فيها الذهب، الفضة، البلاتين، البلاديوم، والروديوم.

كما أصدر المركز نسختين مخصصتين من سلسلة تقاريره: «مستقبل التجارة»، في وقت تركز فيه النسخة المخصصة لتقنيات التشفير على قطاع التمويل اللامركزي وتأثيره في التجارة العالمية.

بدورها، استضافت «بورصة دبي للماس»، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم، 68 مناقصة للماس والأحجار الكريمة، لتصبح دبي حالياً مركز الماس الأسرع نمواً في العالم.

الترويج لدبي

وأكّد مركز دبي للسلع المتعددة أنه واصل خلال عام 2021 الترويج لدبي وجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أجرى جولات ترويجية واقعية وعبر الإنترنت في سبع أسواق حول العالم، لتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها الإمارة.

كما عقد سلسلة فعاليات افتراضية وشبه افتراضية وواقعية، ضمن سلسلة حملاته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في بلدان، منها أوكرانيا ومدينة شنتشن الصينية. وصُممت هذه الفعاليات لتعريف المشاركين بأهمية مركز دبي للسلع المتعددة كبوابة رئيسة للوصول إلى الأسواق الكبرى في العالم، وما يوفره من خدمات متميزة للشركات، والبنية التحتية عالمية المستوى التي يقدمها.

واستضاف المركز ما يزيد على 302 ندوة افتراضية وفعالية، خلال عام 2021، استقطبت أكثر من 32 ألفاً و635 مشاركاً ومتابعاً.

مركزا الشاي والقهوة

تعامل «مركز الشاي»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، مع أكثر من 35 ألفاً و580 طناً مترياً من الشاي، إضافة إلى 6482 طناً مترياً من منتجات الشاي ذات القيمة المضافة، ما يمثل زيادة بنسبة 14% عن عام 2020.

بدوره، قام مركز القهوة، التابع للمركز، بتخزين ومعالجة أكثر من 9000 طن متري من البن الأخضر والمحمّص، مستوردة من مجموعة واسعة من الأسواق المنتجة من مختلف أنحاء أميركا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا.

مراكز متخصصة

أعلن مركز دبي للسلع المتعدّدة، في وقت سابق من عام 2021، عن خططه لإضافة مراكز جديدة، من خلال تأسيس «مركز الكاكاو»، كما تجري دراسة إنشاء مراكز مخصصة للعسل، واللحوم، والزعفران.

منصّة «ترايدفلو»

سجّلت منصّة «ترايدفلو»، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل ملكية رقمي وتفاعلي بالكامل، قيمة تداول إجمالية بلغت 1.1 تريليون درهم (299 مليار دولار)، بزيادة قدرها 48% عن عام 2020.

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