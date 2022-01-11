«كهرباء دبي» تدشن 1310 محطات توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال 2021

المصدر: دبي ■ وام

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 1310 محطات توزيع جديدة، جهد 11 كيلوفولت، في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وتركّزت المحطات في مناطق: «حدائق محمد بن راشد»، «مدينة المطار»، «وادي الصفا»، و«اليفرة 2»، في وقت تضمّن فيه العمل على هذه المحطات 601 ألف و917 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تعمل لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز البنية التحتية المتطوّرة والمرافق الخدمية في إمارة دبي، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث أدوات استشراف المستقبل، وأفضل التقنيات الرقمية والذكية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الكهرباء والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «أسهمت البنية الرقمية المتطوّرة للهيئة، واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية (بلوك تشين)، و(إنترنت الأشياء)، وغيرها، في دعم جهودنا للمحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بأسره نتيجة جائحة (كوفيد-19)».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، المهندس راشد بن حميدان، إن «إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 79 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت إلى 41 ألفاً و722 محطة».

وأكّد مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها وفق الخطط الموضوعة، مع تطبيق أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كوفيد-19»، وضمان توفير إمدادات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاعتمادية.

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