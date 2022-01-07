«دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة» تعلن عن تعيينات المناصب القيادية العليا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن تعيينات المناصب القيادية العليا للمرحلة الجديدة التي ستقودها لتعزيز التكامل وتوفير الحلول الشاملة لمستثمري وشركات المناطق الحرة، وذلك بناء على قرار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن قائمة تعيينات المناصب القيادية العليا للسلطة جاءت تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير وتعزيز دور الكوادر البشرية لتحقيق أعلى النتائج والتكامل والتعاون، من أجل تحقيق الاستدامة في النمو والتقدم في الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

وأضاف سموه: «نتطلع بثقة حيال سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وهيكلها الإداري الجديد، ونحن على ثقة بكفاءة كوادرنا وقدراتهم في تحقيق التكامل المنشود، حيث أثبتت كفاءاتهم خلال السنوات الماضية تميزهم وقدرتهم على قيادة المرحلة الجديدة للسلطة في تقديم حلول أعمال متكاملة وأكثرها شمولية لمجتمع الأعمال والاستثمار في المناطق الحرة بدبي، تحت مظلة (دييز)، حيث نحرص على تقديم نموذج اقتصادي متكافئ، يخلق المزيد من الآفاق الواعدة وفرص النمو والتوسع الجديدة، بما يعزز ثقة المجتمع الاستثماري، ويقدم له تجربة سلسة ذات كفاءة عالية من خلال حزم الخدمات والحلول الداعمة والتي تفعّل بدورها الكفاءة التشغيلية للمناطق الحرة الثلاث».

وتم تعيين آمنة راشد لوتاه، مديراً عاماً للمنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، لقيادة الخطط الاستراتيجية وتنفيذها وفقاً للهيكلية المعتمدة. وتعيين الدكتور جمعة المطروشي، في منصب المدير العام في واحة دبي للسيليكون.

كما تم تعيين المهندس معمر الكثيري، مديراً تنفيذياً لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في السُلطة. وسيعمل ويليام شابل، مديراً تنفيذياً لقطاع المالية في «دييز». وتم تعيين يوسف بهزاد، مديراً تنفيذياً لقطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في «دييز»، كما سيتولى بدر بوهناد، منصب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في «دييز». وتضمنت القائمة تعيين سعيد السويدي، مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون القانونية في «دييز»، وعبدالرحمن باسعيد، مديراً تنفيذياً لقطاع التدقيق وإدارة المخاطر في «دييز».

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