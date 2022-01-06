سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تعلن عن تعيينات المناصب القيادية العليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن تعيينات المناصب القيادية العليا للمرحلة الجديدة التي ستقودها لتعزيز التكامل وتوفير الحلول الشاملة لمستثمري وشركات المناطق الحرة العاملة تحت مظلتها، وذلك بناء على قرار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وتهدف "دييز" إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمُساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بمناطقها الاقتصادية المتكاملة والمتمثلة في "المنطقة الحرة بمطار دبي"، و"واحة دبي للسيليكون"، و"دبي كوميرسيتي"، وذلك لرفع مستويات النمو الاقتصادي فيها، والمُساهمة في رسم الخريطة الاقتصادية المستقبلية للإمارة، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى خلق فرصاً استثمارية تتسم بتنوع وتعدُّد مجالاتها وسهولة ممارسة الأعمال.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على أن قائمة تعيينات المناصب القيادية العليا للسلطة جاءت تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تطوير وتعزيز دور الكوادر البشرية لتحقيق أعلى النتائج والتكامل والتعاون، من أجل تحقيق الاستدامة في النمو والتقدم في الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال، داعياً لهم إلى تعزيز روح الفريق الواحد والانفتاح على أفضل التجارب والممارسات للارتقاء بالخدمات والحلول الاستثمارية، والتجارية وترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير الاستباقي ومواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة.

وأضاف سموه: "نتطلع بثقة حيال سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وهيكلها الإداري الجديد، ونحن على ثقة بكفاءة كوادرنا وقدراتهم في تحقيق التكامل المنشود، حيث أثبتت كفاءاتهم خلال السنوات الماضية، تميزهم وقدرتهم على قيادة المرحلة الجديدة للسلطة في تقديم حلول أعمال متكاملة وأكثرها شمولية لمجتمع الأعمال والاستثمار في المناطق الحرة بدبي، تحت مظلة (دييز)، حيث نحرص على تقديم نموذج اقتصادي متكافئ، يخلق المزيد من الآفاق الواعدة وفرص النمو والتوسع الجديدة، بما يعزز ثقة المجتمع الاستثماري، ويقدم له تجربة سلسة ذات كفاءة عالية من خلال حزم الخدمات والحلول الداعمة والتي تفعّل بدورها الكفاءة التشغيلية للمناطق الحرة الثلاث".

وتم تعيين آمنة راشد لوتاه، مديراً عاماً، للمنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، لقيادة الخطط الاستراتيجية وتنفيذها وفقاً للهيكلية المعتمدة. وتعيين الدكتور جمعة المطروشي، في منصب المدير العام في واحة دبي للسيليكون، وسيتولى الاشراف على تنفيذ استراتيجية الواحة وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد.

وعلى صعيد القطاعات المركزية، عيّن المهندس معمر الكثيري، مديراً تنفيذياً، لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في السُلطة، ليعمل على قيادة التخطيط الهندسي وتوجيهه، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط والتصميم والبناء، وأنشطة إدارة المرافق وإدارة مشاريع التكنولوجيا الاستراتيجية (المدينة الذكية) فضلاً عن قيادة عمليات تطوير وتنفيذ السياسات ذات الصلة. وسيعمل ويليام شابل، مديراً تنفيذياً، لقطاع المالية في "دييز"، حيث سيتولى من خلال منصبه الجديد، الإدارة المالية للمؤسسة، والاشراف على توجهها المالي الاستراتيجي، بما يسهّل تحقيق أهداف العمل الاستراتيجية وزيادة العوائد المالية لجميع أصحاب المصلحة. وتم تعيين يوسف بهزاد، مديراً تنفيذياً، لقطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في "دييز"، حيث سيتولى قيادة وتنفيذ النهج المؤسسي المتبع لتمكين الرأس المال البشري، وضمان استدامة وجودة الموارد البشرية في جميع الإدارات والوظائف التابعة للسلطة، من أجل تعزيز فعالية وكفاءة الهيكل التنظيمي، مدعوماً بالمواهب والكوادر المبدعة والقادرة على قيادة العمليات لتحقيق الأهداف التنظيمية المرجوة. كما سيتولى بدر بوهناد، منصب المدير التنفيذي، لقطاع الدعم المؤسسي في "دييز"، حيث سيوكل إليه إدارة وتوجيه الأنشطة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة سلاسل التوريد، إضافة إلى تقديم الإرشاد المطلوب لوظائف الإدارة المتكاملة، ومكتب إدارة المشاريع التابعين للسلطة. وتضمنت قائمة التعيينات، تعيين سعيد السويدي، مديراً تنفيذياً، لقطاع الشؤون القانونية في "دييز"، وعبدالرحمن باسعيد، مديراً تنفيذياً، لقطاع التدقيق وإدارة المخاطر في "دييز".

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