منح الجنسية للمستثمرين والموهوبين وادراج "ديوا" و"تيكوم" و"سالك" في "دبي المالي"... أبرز أحداث حصاد 2021

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

في 30 يناير 2021، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط.

"هاكاثون الإمارات"

وفي 1 فبراير، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مبادرة "هاكاثون الإمارات" والتي ركزت على وضع تصورات وحلول مبتكرة لمختلف التحديات التي حدثت وستحدث بسبب جائحة "كورونا"، إضافة إلى وضع حلول مبتكرة في اطار الأستعداد للخمسين عاما المقبلة بالدولة.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين 2240 مشاركاً، شكلوا 330 فريقاً، منها 24 فريقاً في أبوظبي، و47 فريقا في دبي، و32 فريقاً في الشارقة، و19 فريقاً في عجمان، و20 فريقاً في أم القيوين، و37 فريقاً في رأس الخيمة، وشهدت إمارة الفجيرة المشاركة الأكبر بـ 57 فريقا، فيما حيث نال الجائزة الكبرى فريق مشروع "تطبيق كوميونوهلث" من رأس الخيمة، الذي يعتمد على تطوير منصات الرعاية الصحية الرقمية وتعزيز جودة خدمات التشخيص عبر الإنترنت.ً

"إنشاء دبي الرقمية"

وفي 22 يونيو، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قانوناً بإنشاء "هيئة دبي الرقمية" وإلحاق خمسة مؤسسات تحت مظلتها وهي: حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء.

ويأتي القانون في إطار خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خارطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين.

وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بالإمارة.

"سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة".

سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

وفي 21 سبتمبر، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء "سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة"، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافها.

ونصّ القانون على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من: المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي المُلحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه صاحب السمو حاكم دبي.

"اعلان أسهم "كهرباء دبي"

وفي 3 نوفمبر، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وفي إطار قرارات اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي التي يترأسها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في سوق دبي المالي، وذلك ضمن الرؤية الجديدة لتطوير أسواق المال في دبي والهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير القطاع ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة التي تعزز من تنافسية دبي كأحد أهم وأكبر المراكز المالية في العالم.

"إدراج سالك"

وفي 14 نوفمبر، وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، والتي يرأسها سموه، إدراج نظام «سالك» للتعرفة المرورية في سوق دبي المالي.

"معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب"

وفي 29 نوفمبر، أطلقت لجنة سوق السبائك الإماراتية برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي «معيار الإمارات للتسليم الجيد» للمصافي والمصاهر، ويمثل المعيار الوطني الجديد مرجعاً في الجودة والمواصفات الفنية للمصافي ومنشآت إنتاج الذهب في الدولة، ويتضمن ثلاثة معايير للتقييم تتعلق بالقدرات التقنية للمنشآت وسلامتها المالية وإجراءاتها المرتبطة بمصادر الذهب.



"ادراج تيكوم"

وفي 8 ديسمبر، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إدراج مجموعة «تيكوم» في سوق دبي المالي، وأكد سموه أن "محفظة تيكوم متنوعة، وتمثل نموذجاً ناجحاً على المستوى العالمي لمجمعات الأعمال"، مشيراً سموه إلى أن "المجموعة تحقق نتائج قوية، ما يعني أن إدراجها سيضيف تنوعاً كبيراً لسوق دبي المالي".

"إدراج إمباور"

وفي 11 ديسمبر، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، في سوق دبي المالي، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

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